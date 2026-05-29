Las mentiras de Cerdán en sede judicial: de los 'no pagos' a Leire Díez al "yo no le he encargado nada"

Los detalles El auto del juez Pedraz desmiente lo que declaró Santos Cerdán ante el juez de Madrid. Desde las veces que se reunió con Leire Díaz, hasta su relación 'laboral' y los pagos del partido a la fontanera. No era "una militante más" como dijo el exnúmero tres del PSOE.

Santos Cerdán, exsecretario de organización del PSOE, negó en febrero haber tenido a Leire Díez como "mano derecha" o haberle realizado pagos. Sin embargo, una operación de la UCO en la sede del PSOE en Ferraz reveló más de 30 reuniones entre ambos, sugiriendo una trama para desestabilizar casos judiciales del partido. Ocho personas están investigadas, incluyendo a Cerdán, quien supuestamente lideraba la operación, y a Díez, encargada de coordinarla. El auto judicial detalla pagos opacos a Díez a través de la consultora de Gaspar Zarrías, y un segundo procedimiento para continuar los pagos mediante sociedades administradas por Ismael Oliver.

El exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán negó el pasado 2 de febrero que Leire Díez fuese su "mano derecha" y que el PSOE le hubiera hecho algún tipo de pago. Así se aprecia en la grabación de su declaración testifical ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, a la que laSexta tuvo acceso en su momento.

Cerdán había intentado no declarar por estar investigado en otras causas, pero finalmente acabó respondiendo a las preguntas. El exnúmero tres del PSOE, aseguró entonces que las reuniones se habían limitado a un par de ocasiones, que era Leire Díez la que las había solicitado ofreciendo información y que no conocía a Díez hasta esas reuniones.

Unas declaraciones en sede judicial que se caen con la operación de la UCO en la sede nacional del PSOE en Ferraz este 27 de mayo. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz recoge en su auto más de una treintena de reuniones entre Santos Cerdán y Leire Díez (22 en Ferraz y 17 en otros lugares no especificados) dentro de una trama para para desestabilizar los casos judiciales que afectaban al PSOE.

Hay ocho investigados. Santos Cerdán sería según ese auto judicial el que ocuparía una "jerarquía superior" aunque él dijera que no había "encargado nada", y Leire Díez se ocuparía de la "coordinación y ejecución". La gerente del PSOE, Ana María Fuentes, aparece como "cómplice" y el exdirigente socialista Gaspar Zarrías, como medio para canalizar a través de su consultora pagos opacos del partido. También figuran el empresario Javier Pérez Dolset, y Juan Sánchez Yepes, capitán de la Guardia Civil y dos abogados: Ismael Oliver y Jacobo Teijelo.

El auto retrata también a Cerdán en lo referente a los pagos a la fontanera. Leire Díez habría recibido cuatro pagos de 4.000 euros del PSOE a través de la consultora de Zarrías, que habrían sido ofrecidos por el propio Cerdán.

Concretamente, el auto señala que Leire Díez "comienza a manifestar a su entorno que Santos Cerdán quiere remunerarle por los servicios que estaba prestando" y el 12 de mayo de 2024, le comenta a Vicente Fernández (expresidente de la SEPI): "Estaba pensando que lo que me quiere pagar Santos lo podría hacer a través de Andalucía directamente, no?".

Fue el 26 de junio de 2024 cuando la exmilitante comenzó a percibir fondos provenientes de Zaño Sociedad Consultora, "llegando a percibir cuatro pagos de 4.000 euros". La relación de Leire Díez y Santos Cerdán queda clara también en otro momento del auto que recoge una conversación de Díez con Vicente Fernández (SEPI) cuando esta destaca que los pagos iban a dejar de producirse. "Tendrás que hablar con Santi también. Porque él es tu cliente en última instancia (...)", le dice Fernández.

Según indica el magistrado, "tras el cese de los pagos provenientes de Zaño, Santos Cerdán y Leire Díez articularon un segundo procedimiento" para el que habrían usado la intermediación de dos sociedades administradas por Ismael Oliver Romero.

Para ello, habrían falseado una nota de encargo suscrita por Ana María Fuentes Pacheco en calidad de directora gerente del PSOE. "Este partido abonó a Estudio Jurídico I. Oliver & Partners un importe de 27.225 euros", reza el documento. Otro punto que evidencia la falsedad de Cerdán sobre los pagos del PSOE.

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