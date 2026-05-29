Puente carga contra los medios por no publicar un desmentido de Adif utilizando una noticia de laSexta con el propio desmentido

El contexto Puente se ha quejado en un vídeo que ha publicado en sus redes sociales de que los medios de comunicación no recogen los desmentidos de su Ministerio. Precisamente, lo ha hecho en un vídeo en el que el ministro añade un pantallazo de una noticia de la web de laSexta en la que justamente recogemos la versión de su Ministerio.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha compartido un vídeo en redes sociales criticando que los medios no publican los desmentidos de su Ministerio. En el vídeo, Puente muestra un pantallazo de una noticia de laSexta que sí recoge su versión, aunque ha recortado el logo del medio. El ministro acusa a ciertos medios de intentar derribar al Gobierno, citando una noticia que vincula a la red de Zapatero con un contrato público de Huawei adjudicado por él. laSexta informó que la UDEF relaciona este contrato con una licitación de Adif, aclarando que se realizó bajo la legalidad vigente.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que se queja que los medios de comunicación no recogen los desmentidos de su Ministerio.

Puente se ha quejado de esto, precisamente, en un vídeo en el que el ministro añade un pantallazo de una noticia de la web de laSexta en la que justamente recogemos la versión de su Ministerio. Eso sí, como se puede ver en el vídeo que ha publicado en X, en el montaje ha recortado el logo de laSexta para que no se vea.

En el vídeo que ha colgado, Puente insiste en que se quiere derribar al Gobierno y pone de ejemplo una noticia de un medio de comunicación que asegura que una agenda implica a la red de Zapatero en un contrato público de Huawei adjudicado por Puente.

"La libertad de expresión no está en riesgo en este país, lo que está en riesgo es el derecho de los ciudadanos a obtener una información veraz, una información auténtica, rigurosa, porque lo que vemos es invenciones, exageraciones, tergiversaciones y, en el mejor de los casos, sensacionalismo", ha asegurado Puente, quien ha lamentado que no hay "ningún rigor en la información" ni "interés en el que el ciudadano esté informado".

De esta manera, el ministro ha continuado diciendo que "Adif hizo pública, el Ministerio de Transportes hizo pública una rectificación, hizo pública un desmentido de este artículo. No lo habréis visto publicado porque no interesa, porque la verdad no interesa". Ante esto, ha dicho, "te toca salir para explicar las cosas porque ni siquiera los medios recogen los desmentidos que tú les mandas, y te toca establecer una relación directa con la ciudadanía, que no tendría por qué ser así".

Lo que contó laSexta

Tal y como contó laSexta en la noticia publicada el 26 de mayo, esta información hacía referencia al sumario de la imputación del expresidente que recoge la anotación "Huawei 400 contrato" en la agenda de su socio Julio Martínez.

La UDEF atribuye estas notas al anuncio de una licitación de Adif con la firma Huawei para renovar el equipamiento. Un contrato cuyo valor estimado era, precisamente, de 400.000 euros.

Pero, como contamos en laSexta, desde el Ministerio de Transportes respondieron que esta cifra publicada es el presupuesto máximo, incluyendo posibles prórrogas, y que el contrato con Huawei se tramitó dentro de la legalidad.

Fuentes de Adif indicaron a laSexta que el contrato al que se hace referencia "no es un contrato directo con Huawei sino con un proveedor que suministra piezas". Defienden así que el contrato "se ha tramitado conforme a la normativa vigente de contratación pública, mediante procedimiento abierto y con plena concurrencia competitiva".

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