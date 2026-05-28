Page advierte al PSOE y a Sánchez y cree que "aún no ha llegado lo peor": "Me temo que quedan cosas por salir"

¿Qué ha dicho? El presidente de Castilla-La Mancha afirma que algunas de las cosas que a él le preocuparían "ya han ido saliendo" y que sigue habiendo "muchas investigaciones en marcha".

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha advertido al PSOE y a Pedro Sánchez sobre posibles revelaciones futuras relacionadas con investigaciones que afectan al partido. En el programa Más Vale Tarde, García-Page afirmó que "no ha llegado lo peor" y mencionó que hay informes pendientes de la Justicia. Aunque reconoce que Sánchez podría no haber estado al tanto al inicio de los problemas, critica la "bunkerización" del partido y la falta de respuesta proporcional a las acusaciones. García-Page se muestra crítico con la dirección del PSOE y expresa su dolor por la situación del partido, insistiendo en su derecho a discrepar como militante. Además, cuestiona la falta de acciones legales contra acusaciones internas y expresa su preocupación por el impacto en las próximas elecciones autonómicas en Castilla-La Mancha.

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha lanzado un aviso al PSOE y a Pedro Sánchez sobre lo que puede estar por llegar. Sobre lo que, a su juicio, podría estar por pasar a un partido, a su partido, en relación a los casos que se están investigando y que tienen a la formación de Ferraz en el foco. "Me temo que aún quedan cosas por salir", ha afirmado.

Así se ha expresado en Más Vale Tarde ante las preguntas de Iñaki López y Cristina Pardo, a las que ha respondido exponiendo que según cree "no ha llegado lo peor".

"No estoy en el secreto de las instrucciones, pero es evidente y salta a la vista que hay informes pendientes de que la Justicia los termine de digerir. Los mismos que supuestamente han delinquido son los que han fabricad las pruebas. Se escuchaban, se espiaban, se mandaban mensajes...", cuenta.

Porque ve "evidente" que había "muchas investigaciones en marcha": "Soy abogado, algunas de esas cosas han ido saliendo. Algunas de las que a mí me preocuparían ya han ido saliendo".

En ese sentido, ha hablado del papel de Sánchez: "La parte que he podido leer de la instrucción del juez deja claro que, de montarse la trama, lo fue en esos cinco días en los que el presidente reflexionó. Avalaría la idea de que él no estaba en el comienzo. Por experiencia, a mí me ha pasado de llevarme decepciones con gente que ha trabajado conmigo. Creo que le ha pasado a mucha gente".

Sin embargo, ha añadido un matiz: "Yo soy muy vigilante, me cuesta creer que en Castilla-La Mancha pasara algo así. Para que se pueda montar una trama de defensa sobre corrupción habría que tener miedo a que hubiera casos de corrupción".

Además, afirma que es "incomprensible que el PSOE no demande a Leire Díez". "Que digan que van en nombre del número 1... no pasa nada por querellarse. Podrían entender que tenemos más empeño que nadie en perseguir estas conductas".

"Me duele el PSOE"

En el programa, ha hablado de esa "sauna" a la que se ha referido a la hora de hablar de la "bunkerización" en el PSOE de Sánchez: "No conozco los negocios del suegro del presidente del Gobierno. He oído cosas, pero no sé si es verdad o no y me importa muy poco".

"Lo de la bunkerización es intentar encerrarse y estar a expensas de ver si entre todos podemos soportar los cañonazos que se piensan que están por venir y que están viniendo. Es una estrategia mala. Es muy grave no responder en proporción a lo que pasa. Es el peor momento del PSOE, con diferencia", ha expresado.

Page ha tenido palabras para los que, desde dentro del PSOE, le han lanzado algún que otro ataque tras ser ese 'verso suelto' en el socialismo: "No hablo en nombre de nadie. Hablo desde mi propia libertad, que es algo que debe proteger la izquierda. Nunca he pedido que nadie me apoye y no estoy con ningún tipo de ambición. Que se dejen de relatos y de triquiñuelas".

"Me rebelo cuando se dice que no habrá amnistía y luego se aprueba lo contrario. Es mi derecho como militante, discrepar con la mejor intención de que le vaya bien a mi partido. Me duele España, pero también el PSOE", ha insistido.

Ha cargado también contra los que desde el PP hablan de que todo es una "pose": "Discrepo en defensa del PSOE. Habría agradecido que gente como Núñez hubiera levantado la mano antes de aplaudir las tropelías de Cospedal. Con el tema de la guerra de Aznar. Con las mentiras de los atentados".

Para terminar, Page habla de cómo le podría afectar la situación del PSOE en las autonómicas en Castilla-La Mancha: "Me parece de justicia que estando todo como está de concentrado, con mentalidad plebiscitaria en la opinión pública, no se mande a la trinchera a toda la estructura del partido. Al menos sin escudo".

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