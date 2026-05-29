El plan de Trump para llevar a Cuba al colapso: un "proceso gradual" para estrangular a la isla antes de intervenir

Una persona en el interior de un edificio durante un apagón en La Habana, Cuba

Entre líneas Según el medio 'Axios', la administración estadounidense está ensayando planes de respuesta militar en caso de que la isla caiga en el caos este verano. Por el momento, seguirá impulsando sanciones económicas.

Donald Trump no tiene prisa por intervenir militarmente en Cuba, prefiriendo una transición pacífica hacia una Cuba libre mediante sanciones económicas para presionar a La Habana, según informa 'Axios'. El presidente estadounidense busca ganar tiempo para cerrar un acuerdo de paz con Irán, mientras su administración no planea una invasión inminente. El plan de presión comenzó con la intervención en Venezuela, que afectó los envíos de petróleo a Cuba. Aunque todas las opciones están sobre la mesa, Trump prefiere no desplegar tropas por más de 48 horas, anticipando posibles disturbios en la isla debido a la falta de electricidad y alimentos en verano.

Donald Trump no tiene prisa en intervenir militarmente en Cuba y está preparando a su administración para actuar ante el posible colapso que viva la isla este verano. Así lo recoge el medio estadounidense 'Axios', que señala que el presidente estadounidense no ha autorizado una invasión y que prefiere una transición pacífica hacia una Cuba libre, apostando por seguir imponiendo sanciones económicas para aumentar esa presión sobre La Habana.

Este plan de presión gradual también beneficia a Trump de cara a ganar tiempo para cerrar un acuerdo de paz con Irán. "El presidente no tiene prisa", asegura una de las fuentes consultadas por el medio. Otra fuente asegura que la administración "no quiere acabar con el régimen todavía". "Hay un método para esto. Es un proceso gradual", añade esta fuente.

"Trump quiere agotar todas las herramientas a su alcance. Pero en este momento, no hay tantas como antes", aseguran. El plan de EEUU con Cuba comenzó con la intervención en Venezuela, que ha mantenido a flote a la isla con sus envíos de petróleo. Tras la captura de Maduro, los envíos gratuitos de petróleo venezolano se detuvieron.

"Todas las opciones están sobre la mesa, pero no hay ninguna invasión planeada ni inminente. Cuando el presidente dé la orden, estaremos listos para cualquier cosa", asegura un funcionario a 'Axios'. Hace un mes, el Comando Sur de Estados Unidos, encargado de supervisar las operaciones militares en el Caribe, realizó un simulación para prepararse para una acción militar en Cuba.

Durante este ejercicio, se discutió sobre la posible posesión de drones por parte de Cuba y de cómo responder al calor de la isla cuando llegue el verano.

"Va a hacer calor. La gente no tendrá electricidad. La comida se echará a perder sin refrigeración. La gente se enfadará. Podrían salir a la calle. ¿Y entonces qué pasará? No veo al presidente sin hacer nada si hay represión", asegura una fuente. Otra fuente comenta que Trump "no quiere tropas sobre el terreno durante más de 48 horas" porque la situación "podría complicarse".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido