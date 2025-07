Radiografía de los tentáculos de Equipo Económico de Montoro: de gasistas a eléctricas pasando por el sector del juego de Catalá

Casi 20 tomos de sumario que conforman 5.138 folios de documentación cercan al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, después de que la semana pasada se levantara el secreto de las actuaciones tras siete años desde que diera inicio la investigación. Unas pesquisas que arrancaron a raíz de un correo electrónico incautado en una de las empresas gasistas implicadas, Messer, cuya sede era registrada por otro asunto.

Esta, sin embargo, no es la única sociedad de este sector que aparece señalada en el auto de imputación del 'popular' y otras 27 personas entre las que hay ex altos cargos que formaron parte del equipo de Montoro. Y es que son seis empresas gasistas las que pagaron por los servicios de Equipo Económico, que lograron ventajas legislativas que salían del Ministerio.

Por ese abono de 780.000 euros, entre todas, el juez observa hasta siete posibles delitos: cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. Mediante esas gestiones realizadas por el despacho fundado por Montoro las sociedades aglutinadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) consiguieron rebajas fiscales de hasta un 85% entre 2012 y 2018.

C.M. aprueba, pero todos cobran

"Hay que consensuar ante todo con C.M." Es una de las frases que aparece en un correo electrónico fechado de diciembre de 2013 que envió el entonces director general de Messer al director técnico de la compañía, Rubén Folgado, solicitando avanzar en una serie de iniciativas. De esta manera, se entiende que el exministro era conocedor de los movimientos de Equipo Económico para que luego su Ministerio actuase en beneficio de las sociedades clientas.

No obstante, por estas operaciones Montoro no habría sido el único en beneficiarse, ya que cuatro ex altos cargos que formaron parte de su equipo durante el Gobierno de José María Aznar pasaron posteriormente a dirigir Equipo Económico. De hecho, los investigadores señalan que sus ingresos fueron millonarios.

Mientras que el que secretario de Estado de Presupuestos y Gastos en ese entonces, Ricardo Martínez Rico, habría ingresado un total de 11.053.029 euros en concepto de honorarios por parte del despacho de Montoro, Salvador Ruiz Gallud, Manuel de Vicente-Tutor y Francisco de Asís Piedras Camacho cobraron cantidades que oscilan entre los 5,7 y los 6,1 millones.

Las eléctricas, también

Si bien por el momento el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona se centra en la parte de las gasísticas mencionadas, en el sumario también aparecen pagos de empresas eléctricas y renovables a Equipo Económico. Según un informe de los Mossos d'Esquadra incluido en el sumario, Red Eléctrica habría abonado a Equipo Económico entre 2010 y 2015 hasta 1.394.100 euros.

De ellos, 842.800 habrían llegado al despacho de Montoro entre 2012 y 2014. En este punto cabe recordar que la reforma fiscal del 2012 afectaba también a las distribuidoras de energía eléctrica, así como que en 2013 desde la cartera de Industria que dirigía José Manuel Soria se aprobó una reforma del sector eléctrico en la que se introducía una tarifa a las empresas dedicadas a la producción de energía, incluidas las empresas de energía renovable, que repercutía tanto en los costes para el pequeño consumidor como para la industria.

El sector del juego y otro exministro

Cantidad a la que hay que añadir los 679.000 euros que el operador de juegos de azar Codere habría abonado al despacho de Montoro entre 2008 y 2012. Se trata precisamente de una época en la que las operadoras trataban de poder regularizar el juego online. De hecho, los investigadores consideran relevantes esos pagos porque se produjeron "cambios legislativos que beneficiaron" a la empresa del sector del juego en una ley que se fraguó bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pero que se implementó ya con Rajoy en el cargo.

En este punto es donde aparece otro protagonista: el exministro de Justicia Rafael Catalá. A él los investigadores lo sitúan como el nexo que conectó Codere con el despacho de Montoro, debido a la secretaría y consejería que ostentó en la empresa entre 2005 y 2011. Un puesto al que llegó tras dejar la subsecretaría de Hacienda (2000-2002) y que dejó para volver al Gobierno de Mariano Rajoy en 2014. Aunque Catalá no regresó a la empresa como tal mantuvo su vinculación como Patrono de su Fundación, la cual habría abonado 11.850 euros a Equipo Económico en 2009.

De empresas al PP: ¿el informe de la caja B pasó por Montoro?

Más allá de beneficiar a empresas de distintos sectores, desde el Ministerio de Hacienda de Montoro se realizaban otras actividades en pro de los suyos, como el Partido Popular (PP). Fue en 2014, con el extesorero 'popular' Luis Bárcenas a punto de tirar de la manta, cuando en Hacienda se adelantan y retocan el informe que los peritos de la Agencia Tributaria habían elaborado en torno a la caja B del PP.

Prueba de ello, es que el 24 de julio, el director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, manda un correo al director del gabinete de Montoro y al secretario de Hacienda avisándoles de que al día siguiente se entregaría esa documentación al juez. En él, Menéndez explica que ambos peritos van a decir que "las donaciones recibidas [por el PP] están exentas de pagos del Impuesto sobre Sociedades, ya que el único requisito es que se haya destinado a finalidades propias del partido".

Es decir, entre el equipo de Montoro se conocía el contenido del informe antes que el juez que lo había solicitado, y cuyo contenido pudo incluso haber sido influenciado. En ese sentido, los investigadores recogen un mail de la subdirectora general de Impuestos, Begoña García, pide a los peritos añadir "un párrafo general al principio". Cabe recordar que por entonces el magistrado tuvo un enfrentamiento con la Agencia Tributaria, a la que recordó que debían responder a la autoridad judicial y no a la política.

Filtraciones de información reservada

La influencia de Montoro desde el Ministerio de Hacienda se presenta como vastísima en el sumario. Tanto que se sirvió de la información reservada a su disposición contra deportistas, artistas, rivales políticos y hasta compañeros de filas como Miguel Arias Cañete, José Manuel García-Margallo o la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, quien no ha dudado en cargar contra él una vez conocida su imputación. Entre las personalidades que se vieron afectadas por estas filtraciones también están el tenista Rafa Nadal o la baronesa Thyssen

Según los investigadores, el encargado de esas filtraciones era el exdirector de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, quien las ponía a disposición de Felipe Martínez Rico. Un hombre de total confianza de Montoro al que nombró en 2016 subsecretario de Hacienda y Función Pública. Su apellido, no obstante, se repite en la lista de imputados pues también aparece su hermano Ricardo, como socio fundador de Equipo Económico y presidente ejecutivo desde 2008.

Amigos en todas partes

Todo una serie de triquiñuelas para las que era necesario contar con personas de confianza detrás. Quizás por ello Montoro también usaba su influencia para colocar a personas afines, en puestos de gran relevancia de la Administración. Así se desprende de un correo entre la que era subsecretaria de Hacienda, Pilar Platero Sanz, y el socio director de Equipo Económico, Manuel de Vicente Tutor.

En él presentaba a José María Rodríguez Abela como "un compañero interventor con la doble especialidad un poco más antiguo (...) Ha seguido una brillante carrera administrativa, y ahora se encuentra destinado en Málaga". Entonces, de Vicente le subraya que sería "un magnífico candidato al puesto de delegado del Ministerio". Con total familiaridad llegaba la respuesta de Platero: "Manolo. Lo voy a poner en marcha porque voy a cesar al anterior. Por ahora no comentes nada". El nombramiento llegó apenas meses después.

Este, sin embargo, no es el único ejemplo que hay en el informe. Fue en 2012 cuando Ana María Arce, funcionaria, envió un correo a Miguel Ferré para recordar en el mismo que llega recomendada por el socio de la asesoría fiscal; mientras que era enero de 2017 cuando la hermana de Martínez Rico, se dirige al director de la AEAT para solicitar la firma de una carta de recomendación que enviará al Director General de TAXUD, un departamento de la Comisión Europea que tiene entre sus responsabilidades la política comunitaria de fiscalidad y aduanas.

Siete años de silencio frente a ceses inmediatos

Hasta aquí es todo información incluida en el sumario sobre el que pesaba una orden de secreto. Algo para nada habitual al tratarse de una investigación sobre alguien tan relevante como es un exministro de Hacienda. Tal es la anomalía que según pudo confirmar laSexta, la Fiscalía Anticorrupción ya pidió levantar el secreto en varias ocasiones.

Frente a la tardanza a la hora de conocer los detalles de la causa, una vez conocidos los ceses no tardaron en llegar. Ya la semana pasada se conocía que el subdirector general de Tributos Locales, Óscar del Amo, y el director económico financiero de Loterías y Apuestas del Estado, Rogelio Menéndez, dejaban sus cargos al verse imputados en el ya conocido como caso Montoro.