Las tres respuestas del PP al escándalo Montoro: de ser "una serpiente de verano" para tapar los casos del PSOE a "es preocupante"

Los detalles No todos los dirigentes populares reaccionan al escándalo Montoro de la misma forma: en las últimas horas, hemos visto tres estrategias distintas. Mientras la portavoz en el Congreso asegura que es "preocupante", Feijóo insiste en que "hay que investigar hasta el final".

En el PP tratan de marcar distancias primero con el exministro de Rajoy y, después, con el PSOE y su forma de enfrentarse a la corrupción. Pero no todos los dirigentes populares lo hacen de la misma forma: en las últimas horas, hemos visto tres estrategias distintas para reaccionar al escándalo Montoro.

La primera es calificar de "preocupantes" los tejemanejes de Montoro y mostrarse de acuerdo con los socialistas de una forma muy particular. Por ahora, nadie ha ido tan lejos como la recién nombrada portavoz en el Congreso.

"Quien tiene que dar explicaciones de todas estas cuestiones que se están investigando es el señor Montoro. ¿Cómo lo calificaría? Como preocupante, evidentemente. Si yo fuese el señor Patxi López o alguien de Sumar evidentemente saldría aquí a decir que hay lawfare. Ah, pero como son casos que están involucrados el Partido Popular, a la izquierda le parece muy bien. A mí también", ha señalado este lunes Ester Muñoz.

Así, ha reconocido que en su partido "ha podido haber compañeros que han usado el partido o al Gobierno para enriquecerse". "Y eso, a los primeros a los que nos afecta es a la gente honrada. Y, por tanto, yo lo que quiero es que se investigue y se llegue al final", ha añadido.

Eso de "investigar hasta el final" también lo ha dicho Feijóo en una entrevista en La Voz de Galicia. La estrategia del líder del PP pasa por animar a que medios y jueces investiguen todo lo que estimen oportuno. De hecho, el líder 'popular' asegura que él sí echaría de su partido a alguien del que sospecha por corrupción.

"Yo no voy ni a perseguir a los jueces ni voy a perseguir a los pseudomedios. Los medios de comunicación tienen derecho a publicar aquello que es una información veraz y los jueces tienen derecho a investigar cualquier sospecha o indicio", indicó Feijóo en una entrevista que se publicó el domingo. De esta manera, insistió: "Que se investigue hasta el final. Si tuviese alguna persona sospechoso de algo y que la explicación que me da no convence, dejaría de trabajar con él".

La tercera estrategia de los 'populares' es justificarlo todo como una especie de confabulación contra ella y su partido. Para Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, el caso Montoro es "una serpiente de verano" con un objetivo muy claro: tapar la corrupción del PSOE y tratar de enredar a su Gobierno. "Mi Gobierno no ha firmado nada con esta serpiente de verano para tapar y dejar atrás a Leire, Koldo, Ábalos, Cerdán en la cárcel", ha indicado la Ayuso.