El origen de la mala relación entre Esperanza Aguirre y Cristobal Montoro: "Le llamé tras denunciar y no se puso"

Desde que saltó el escándalo de Equipo Económico, la empresa del exministro de Hacienda con el PP, Cristobal Montoro, Esperanza Aguirre se ha desquitado contra el que fue su compañero de partido. Aunque ya en su día eran conocidas sus diferencias, Aguirre no está escatimando en críticas contra Montoro, ahora acusado de haberse enriquecido por adaptar las leyes a gusto de las empresas que pagaban millones a Equipo Económico.

¿Y dónde está el origen de esa mala relación actual? Sin duda, la fitlración en 2015 de la declaración de la renta de 2013 de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, quien, en ese momento, había decidido volver a la política para encabezar el Ayuntamiento de Madrid. Aguirre ha recordado que, siendo Montoro responsable de la Agencia Tributaria, se filtraron sus ingresos obtenidos cuatro días antes de las elecciones municipales: "Había mucha gente que tenía interés en que yo no fuera alcaldesa", ha señalado este lunes en una entrevista en Espejo Público.

Sin apuntar expresamente a Montoro, Aguirre levanta la sospecha sobre el exministro: "Me tiene que decir quién lo filtró, pero era una trazabilidad que quizá no le convenía", sostiene. Además, asegura que en ese mometno no le quiso dar explicaciones. "Después de ir a la Fiscalía [a denunciar la filtración] le llamé y no se puso, llamé al presidente del Gobierno y sí se puso", ha detallado.

Sobre Rajoy, Aguirre asegura que no le culpa, pero sí le reclama ciertas explicaciones: "Si te han denunciado varios ministros lo que estaba ocurriendo, quizá podías haber dado explicaciones", refiriéndose a que varios minstros habrían alertado a Rajoy sobre la supuesta actividad ilícita de Montoro.

La expresidenta ha incidido también en las diferencias ideológicas previas que mantenía con el exministro de Hacienda y que ella llegó a ser candidata cuando el PP estaba peor "por culta de de Montoro": " Las encuestas estaban muy mal en el 2015 por culpa sobre todo de Montoro, que dijo que iba a pasar a Izquierda Unida por la izquierda, que iba a subir los impuestos más que ellos. Ahí se tenía que haber ido", ha concluido.