Isabel Pardo de Vera defiende su gestión en Adif: "No hubo injerencias ni trato de favor durante mi mandato"

La expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, ha defendido este lunes su gestión al frente de la empresa pública y ha insistido en que "no hubo injerencias ni trato de favor durante mi mandato". Así lo ha asegurado Pardo de Vera en un comunicado que ha trasladado a los medios tras declarar este lunes como investigada ante el juez que instruye el 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno.

Tanto Pardo de Vera como el exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, -también imputado en el caso- han declarado como investigados por su papel en la trama de adjudicaciones de obra pública amañadas que presuntamente lideraba Santos Cerdán y que los investigadores creen que "se valía" de ambos. Y han coincidido en señalar a Koldo García: según su relato, les pedía que adoptaran medidas de forma muy insistente, a veces de muy malas maneras, y le han definido como una persona sin formación que se permitía decir lo que había que hacer.

Tras esta declaración, Pardo de Vera ha hecho hincapié en que "ninguno de los mensajes de Koldo García tuvo efectos en los procesos de contratación de Adif mientras yo fui presidenta de la compañía, que se realizaron con todas la garantías técnicas y legales". De esta manera, ha querido dejar claro que, durante su mandato, "siempre resultó adjudicataria la mejor oferta".

Su prioridad, dice, "fue siempre el cumplimiento de los objetivos que el nuevo equipo nos habíamos marcado, principalmente la transformación estratégica de la compañía, siempre en el marco de la más estricta legalidad y profesionalidad".

En referencia a la reclamación de LIC relativa a una obra en Elche, Pardo de Vera ha aclarado que "fue desestimada en su totalidad por Adif". "En relación con la obra de emergencia adjudicada a la empresa LIC en diciembre de 2020, he explicado que no existió intervención alguna por mi parte, sin que LIC resultara favorecida en ningún caso", ha añadido la expresidenta de Adif en su comunicado.

Así, ha querido añadir que durante su mandato "se tramitaron del orden de 400 emergencias". Las propuestas para la adjudicación de obras de emergencia parten de los técnicos territoriales del tramo donde se producen, con la supervisión de sus dos superiores jerárquicos, la Dirección de Mantenimiento, el conforme del Director General y, por último, con mi aprobación, que es preceptiva en todos los contratos, independientemente de su cuantía.

En su declaración, Isabel Pardo de Vera se ha desvinculado de la contratación de Jéssica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos, en empresas públicas y ha limitado su rol a 'pasar' su currículum. "Si hubiera sabido que no trabajaba, no lo hubiera consentido", ha asegurado en sede judicial, según ha podido saber laSexta.

Más tarde, en su comunicado, Pardo de Vera ha confirmado que no conocía "nada de esta persona, tal y como indica el propio informe de la UCO". "Recibí la solicitud del exministro para que INECO la entrevistara, pero no participé en el proceso de contratación ni en las entrevistas. Pocos meses antes de la finalización del contrato, mantuve una conversación con el ministro para indicarle que no procedía ninguna prórroga, y me indicó que lo entendía y di por cerrada la cuestión. Desconocía por completo que tres meses después Jéssica Rodríguez fuese contratada por Tragsatec", ha indicado.