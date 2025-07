La Audiencia de Granada rechaza suspender la entrega del hijo menor de Juana Rivas a su padre

La Audiencia Provincial de Granada ha rechazado la petición de suspensión de la orden de entrega del hijo menor de Juana Rivas a su padre, Francesco Arcuri, que fue dictada por la Corte de Apelación de Cagliari (Italia) en el proceso por el que se ha resuelto que el menor siga bajo la custodia de su padre.

La orden de entrega fue acordada por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada para dar cumplimiento a la decisión de los magistrados italianos y se estableció su cumplimiento para este martes, 22 de julio, según ha detallado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a los medios sobre este asunto.

Los jueces de la Sección Quinta (Civil) de la Audiencia explican en su auto que en los procedimientos de familia impera la "ejecutividad inmediata" de las decisiones acordadas "sin posibilidad de suspensión y sin necesidad de ejecución provisional o de ningún otro trámite".

Por todo ello, la Audiencia mantiene que el menor debe ser entregado a su progenitor mañana, día 22 de julio. El auto es recurrible en un plazo de cinco días mediante un recurso ante el mismo tribunal. No obstante, si se cumplen las previsiones, Daniel, el hijo menor de Ruvas, ya estará en Italia. Por otra parte, el Juzgado de Instrucción número 8 de Granada, en funciones de guardia, acordó el pasado sábado el sobreseimiento provisional de la denuncia presentada por la madre del menor con el acuerdo de la Fiscalía de Granada.

El abogado de Juana Rivas, Carlos Aránguez ha agradecido la "sensibilidad del Gobierno andaluz y del Gobierno de España en estos difíciles momentos" y ha añadido que la situación en la que se encuentran su representado y su hijo pequeño "no depende de la ideología, porque proteger a un menor en riesgo es una obligación de todos".

"Este no es ya el caso Juana Rivas, este es el caso de Daniel. Y el interés superior de un menor debe prevalecer sobre cualquier otra consideración. Hasta ahora, Arcuri venía acompañado del cónsul italiano en Málaga. Y, en cambio, Juana no tenía ningún apoyo institucional. No me parecía justo. Mañana las cosas serán diferentes", ha anunciado.

Rivas recurre al Constitucional

Juana Rivas ha recurrido esta decisión ante el Tribunal Constitucional, según han trasladado fuentes de dicha corte a laSexta. El recurso presentado por la madre del menor ha entrado en el registro del TC a primera hora de la tarde de este lunes y en las próximas horas se estudiará la posibilidad de aplicar medidas cautelares para paralizar la entrega del menor a Francesco Arcuri.