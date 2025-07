Más allá de la trama: la imputación de Montoro destapa los cuchillos internos del PP en la era Rajoy

La imputación y el escándalo de Cristóbal Montoro han dejado al descubierto algo más que esas presuntas prácticas corruptas. La guerra encarnizada que se vivió dentro del seno del PP de aquellos años se está reviviendo. Algo más que evidente en las declaraciones que, ahora, hacen algunos de los que fueron compañeros de Montoro en el partido o en los ejecutivos de José María Aznar y de Mariano Rajoy.

Durante años, nadie osaba a toserle. Nadie decía nada malo sobre Cristóbal Montoro pues, desde Hacienda, ostentaba una posición privilegiada. Él todo lo sabía: desde nombres y apellidos, hasta cifras y fechas concretas. Pero el poder no dura para siempre. Tras años de investigación, el acusado es Montoro. Está imputado por siete delitos y esta situación, parece que ha hecho que todo cambie.

En el PP, sus excompañeros, han pasado del silencio a la crítica pública. Desde que estallase el caso Montoro, se ha formado todo un coro de populares que ya no callan.

Nada más conocerse los 18 tomos, con más de 5.000 páginas a las que ha tenido acceso laSexta, la primera en hablar era Esperanza Aguirre. "El que lo va a celebrar es él. Porque yo he visto en las televisiones a Montoro diciendo 'que me investiguen', pues ya le están investigando", ha dicho este lunes la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid.

Hay que recordar que la filtración de su declaración de la renta, en plena campaña electoral de 2016, sacudió Hacienda. Aguirre no dudó en señalar al exministro. "Como todo el mundo sabe, a mí no me gusta el ministro Montoro", declaraba en diciembre de 2016 en La Sexta Noche. "No me gusta la gestión que ha hecho en la pasada legislatura y sobre todo no me gusta que durante su ministerio se filtrara mi declaración de la renta", añadió

Rodrigo Rato, tampoco se ha quedado callado. Parece que lo tiene claro, que la orden que activó su caída a los infiernos judiciales salió directamente de la Hacienda de Montoro. Preguntado por la identidad de la persona que, supuestamente, dio la orden, Rato contesta de forma rotunda: "Pues de quién depende la vigilancia aduanera. Pues el ministerio de Hacienda". Es más, no duda en sentenciar: "Estoy seguro de que lo sabía".

Por todo esto, Rato podría convertirse en un testigo clave en este caso. Eso sí, no fue el único compañero del Gobierno de Mariano Rajoy con el que Montoro tuvo encontronazos. En el año 2015, en un medio digital, Montoro lanzó un dardo a José Manuel García-Margallo, al ministro de Asuntos Exteriores. Le pidió que revisara sus ideas, para no caer en la arrogancia intelectual.

Margallo apostó por la sorna para responder a Montoro. "Eso lo ha dicho Cristóbal porque es un guasón, porque ha estudiado en Bilbao y en Harvard", decía por los pasillos del Congreso de los Diputados.

Y seguimos con la lista de populares que han tenido encontronazos con el que fuera responsable del Ministerio de Hacienda. Luis de Guindos, ministro de Economía protagonizó otra lucha con él, sobre todo durante la crisis económica. Ahí, sus diferencias fiscales quedaron claras.

En resumen, esta es la situación actual de Cristóbal Montoro: el fiscalizador, ahora es fiscalizado. Sin olvidar que los que antes caminaban a su lado, hoy le pasan factura con sus declaraciones.