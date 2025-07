El despacho de Montoro usó su influencia para colocar a amigos en puestos importantes de Hacienda: "Voy a cesar al anterior"

La investigación del caso Montoro sigue su curso. Sigue dejando actualizaciones día tras día en cada uno de los tomos que conforman las más de 5.000 páginas del sumario sobre quien fuera titular de Hacienda. En esta ocasión, se ha revelado que el despacho fundado por el exministro de Aznar y de Rajoy usaba su influencia para colocar a personas afines,en puestos de gran relevancia de la administración.

Así se desprende de un correo entre Pilar Platero Sanz, subsecretaria de Hacienda, y Manuel de Vicente Tutor, socio director de Equipo Económico. "Querida Pilar. No sé si conoces a José María Rodríguez Abela. Es un compañero interventor con la doble especialidad un poco más antiguo que nosotros. Ha seguido una brillante carrera administrativa, y ahora se encuentra destinado en Málaga. Sería un magnífico candidato al puesto de delegado del Ministerio. Puedes pedir referencias suyas y te las darán muy buenas. Es un buen compañero y amigo. Ya me contarás. Te mando el CV", rezaba el mensaje de Tutor.

La respuesta de Platero, como si se conocieran de toda la vida. Con confianza. Con familiaridad. "Manolo. Lo voy a poner en marcha porque voy a cesar al anterior. Por ahora no comentes nada", contestó. Entre el primer mensaje, del 19 de enero, y el otro pasaron apenas tres días. El nombramiento para dicho cargo de Rodríguez Abela se publicó en el BOE el 9 de abril.

Para los Mossos, resulta "significativo" que Rodríguez Abela, un funcionario, necesita de la colaboración de alguien como Vicente Tutor, persona externa a la Administración, para que hable con un alto cargo como Platero. Los agentes inciden en "la confianza existente entre ambos" a tenor de sus mensajes por correo electrónico.

Todo, después de la petición de Rodríguez Abela: "Me gustaría que lo plantearás como un interés de servicio más que como uno particular: no hay ventajas económicas, si acaso morales, y si me dará problemas de personal".

Hay más casos

No es el único ejemplo que hay en el informe. Porque el directivo de Equipo Económico también intervino por otra trabajadora de la Agencia Tributaria para que su CV tuviera atención especial entre todos los que iban llegando a Hacienda.

Fue en 2012 cuando Ana María Arce, funcionaria, envió un correo a Miguel Ferré para recordar en el mismo que llega recomendada por el socio de la asesoría fiscal. "Conforme a la conversación mantenida con Manuel de Vicente Tutor te envío mi CV", dijo. En 2013, en junio, el número dos del ministerio nombra a Arce Subdirectora General de Planificación y Coordinación del Departamento de Gestión Tributaria.

Y todavía hay más. Esta vez, en un email del 25 de enero de 2017. Es entonces cuando la hermana de Ricardo Martínez Rico, presidente ejecutivo de Equipo Económico, se dirige al director de la AEAT para solicitar la firma de una carta de recomendación que enviará al Director General de TAXUD, un departamento de la Comisión Europea que tiene entre sus responsabilidades la política comunitaria de fiscalidad y aduanas.

En dicho correo, le dice que sería de gran ayuda poder contar con su aval ya que "está optando a una plaza de experto nacional". Y hay más, porque la hermana de Martínez Rico solicita incluso que se llame a Pablo García Berdoy, embajador de España en la UE, "para que haga sus contactos" y exige además rapidez: "El plazo acaba hoy. Conviene hacer todo esta semana".

En dos días obtuvo su respuesta con la esperanza de que las gestiones realizadas fueran "fructíferas", pero no lo fueron. Meses después, la mujer se pone en contacto con el director de la AEAT para decirle que no ha obtenido el puesto. "Seguiremos intentándolo", le respondieron.

Y lo hicieron. En mayo de 2018 todo se repite pero además reclama que se pongan en contacto con la responsable de la unidad de la que depende el puesto que quiere. La encargada del proceso de selección para todo y los Mossos, en otro correo, comprueban que dijo 'no' a todo tipo de influencia. Otra vez, sin éxito.

El poder de Montoro

Además, el que fuera ministro de Hacienda habría llegado incluso a retocar un informe de la Agencia Tributaria sobre la caja B del Partido Popular cuando Luis Bárcenas estaba cerca de tirar de la manta, justo antes de que el documento se enviara al juez del caso.

Y usaba su cargo, su influencia, empleando también la información reservada a su disposición contra deportistas, artistas o rivales políticos.

Y es que son 18 tomos de sumario. Más de 5.000 páginas. Cada una de ellas, repleta de secretos que cuentan a la perfección el escándalo de quien fuese ministro de Hacienda con Aznar y con Rajoy. Con leyes a medida, con deducciones del 85% para las empresas que contrataban a su despacho. El ahorro, millonario.