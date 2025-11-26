Ahora

En Al Rojo Vivo

Baldoví asegura que el pacto entre PP y Vox para investir a Pérez Llorca "está hecho", pero "no quieren hacerlo público para que no tenga consecuencias"

El síndic de Compromís en Les Corts sostiene que ambos partidos quieren esconder el acuerdo para "evitar que les pase como con el 'pacto de la servilleta'" que hizo presidente a Mazón en 2023 y lastró a Feijóo en las elecciones generales.

Este jueves, Juanfran Pérez Llorca podría ser investido como president de la Generalitat Valenciana tras la dimisión de Carlos Mazón. Una investidura que todo apunta a que saldrá adelante pese a que no existe un acuerdo formal entre el Partido Popular y Vox, o al menos no ha trascendido públicamente.

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha hablado al respecto en Al Rojo Vivo a apenas unas horas para el pleno de investidura y ha asegurado que es "ridículo que Vox no firme un acuerdo en papel pero se fíe de la palabra que le dé el PP".

"Creo que el pacto existe, pero el PP no quiere hacerlo público para que no tenga consecuencias, como sucedió con el 'pacto de la servilleta' que hizo presidente a Mazón", ha añadido al respecto el líder de la formación valenciana.

"El PP debe pedirle el acta a Mazón"

Baldoví también ha cargado duramente contra el todavía jefe del Consell, Carlos Mazón, de quien sostiene que es "el tío más descarado e indigno que he conocido nunca": "Tiene una hemeroteca en la que cada mensaje desmiente al anterior, nos ha dado tantas versiones porque solo tiene el objetivo de salvar su cuello a costa de lo que sea".

Por ello, el diputado de Compromís considera que "el PP tendría que pedirle el acta y, si no la devuelve" y "mandarle al Grupo Mixto". "Es una vergüenza que pueda seguir aforado para no ir ante la jueza de Catarroja", ha afirmado Joan Baldoví para concluir su entrevista en Al Rojo Vivo.

