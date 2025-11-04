Susana Camarero se emociona al hablar de la dimisión de Mazón: "Estamos tristes pero orgullosos del president"

¿Qué ha dicho? La vicepresidenta primera de la Generalitat valenciana habla de "campañas de dolor" contra un Mazón que dice que "ha trabajado sin descanso" en "el año más duro que ningún dirigente político haya tenido que soportar nunca".

Susana Camarero, vicepresidenta primera y Consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana, ha llevado a cabo una defensa acérrima de Carlos Mazón una vez acabado el primer Consell tras el anuncio de la dimisión del president. Camarero ha reconocido, emocionada, que los consellers están "tristes pero orgullosos" de Mazón.

"Ha sido el año más duro que ningún dirigente político haya tenido que soportar nunca. Llamarle asesino es no solo una barbaridad, si no algo inhumano que no se puede consentir. Hay que tener un poco de humanidad en lo personal porque no todo vale en política", ha lamentado en rueda de prensa.

Camarero asegura que se ha visto a Mazón "asumir errores y pidiendo perdón" después de recibir "ataques despiadados". Sin mencionar a las víctimas y siguiendo la línea marcada por Mazón en su comparecencia de este lunes, Camarero agradece al presidente valenciano "el esfuerzo que ha realizado y su generosidad".

"El tiempo pondrá a cada uno en su sitio", ha advertido Camarero, que pide "diferenciar entre un hombre que tuvo errores y una mala persona". "Todos los consellers estamos orgullosos de haber sido de su Govern y seguiremos trabajando", reconoce.

La vicepresidenta denuncia haber recibido "campañas de dolor" y "bulos sin ningún tipo de límite" pese a que Mazón estuviese -dice- "trabajando sin descanso". Estos ataques, según Camarero, han sido "apoyados por el Gobierno 'sanchista'", mientras ellos estaban "centrados en ayudar a los afectados" teniendo "las puertas abiertas". Mientras ellos estaban en esa tarea, denuncia que "la izquierda" intentaba "sacar rédito político".

