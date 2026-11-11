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11N

Los profesores se suman al paro general con cortes y encierros tras un mes de huelga indefinida en Madrid

Los detalles Los profesores de la Comunidad de Madrid, en huelga indefinida desde hace un mes, también se han sumado a este paro general convocado por CCOO y UGT, junto a otros sindicatos y organizaciones sociales como el Sindicato de Inquilinas.

Docentes madrileños en los andenes del metro el 11N
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Los profesores de la Comunidad de Madrid, que llevan casi un mes de huelga indefinida en Madrid, por la educación pública, también se han sumado a esta huelga general del 11N por la vivienda. La 'Marea Verde' ha llevado su protesta a los andenes del metro y ha protagonizado varios encierros en colegios durante la noche.

Los docentes se han sumado a la concentración de Gran Vía, donde se han reunido también diferentes colectivos como estudiantes de la universidad y camareras de piso (conocidas por kellys).

Hace apenas cuatro días, los profesores madrileños seguían sin poder reunirse con la Comunidad de Madrid. Y en vez de llegar a un entendimiento, la presidenta Isabel Díaz Ayuso volvía a arremeter este pasado viernes, 6 de noviembre, contra ellos, afirmando que los docentes "piden imposibles" y que están privando a los alumnos de sus derechos.

Esta huelga general ha sido convocada principalmente por la crisis de la vivienda, al caer los decretos presentados por el Gobierno, por CCOO y UGT, junto a otros sindicatos y organizaciones sociales como el Sindicato de Inquilinas.

Su portavoz, Alicia del Río, ha celebrado la "histórica" huelga general, convocada para reivindicar el derecho a una vivienda y salarios dignos ante el coste de la vida, y ha avisado de que estas reivindicaciones son "contra todos los gobiernos" y que el "poder popular no va a parar de crecer". Tal como ha explicado del Río, en Al Rojo Vivo, "el clamor social que empezó hace más de 40 días por el desahucio de Maricarmen no ha hecho más que crecer".

"Nosotras quisimos sacar esta huelga general adelante, que ya la teníamos proyectada en nuestras hojas de ruta desde el año 2025, pero no ha sido hasta el estallido por Maricarmen que hemos podido acelerar", explicaba del Río.

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