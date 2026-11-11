La Fiscalía abre una investigación por presuntos casos de abuso sexual infantil en TikTok

El contexto La investigación tiene su origen en el escrito de denuncia presentado ante la Unidad de Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado por la entidad Maldita.es.

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato Martín, ha encargado a Elvira Tejada de la Fuente, fiscal de Sala Coordinadora contra la Criminalidad Informática, investigar posibles delitos relacionados con el abuso sexual infantil y corrupción de menores en TikTok. La investigación surge a raíz de una denuncia de Maldita.es ante la Unidad de Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado. La denuncia señala la publicación, difusión y venta de material de abuso infantil en TikTok, así como la recomendación de contenidos similares y la difusión en directo de imágenes de menores con compensaciones económicas. Los denunciantes han ratificado su denuncia y presentado pruebas ante la Fiscalía.

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato Martín, ha firmado este miércoles un decreto en el que encomienda a la fiscal de Sala Coordinadora contra la Criminalidad Informática, Elvira Tejada de la Fuente, la investigación de los posibles delitos relacionados con la elaboración y difusión de contenidos de abuso sexual infantil y corrupción de menores que hubieran podido perpetrarse en la red social TikTok.

La investigación tiene su origen en el escrito de denuncia presentado ante la Unidad de Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado por la entidad Maldita.es.

En la denuncia presentada se hace constar que la entidad denunciante ha tenido conocimiento de actividades relacionadas con la publicación, difusión y venta de material de abuso infantil en la plataforma TikTok, así como la recomendación de contenidos de esa misma naturaleza a los que se puede acceder en la misma o en otras plataformas o la difusión en directo de imágenes con menores de edad, mediando compensaciones de carácter económico.

En el día de hoy han comparecido los denunciantes ante la Fiscal de Sala Coordinadora contra la Criminalidad Informática a fin de ratificar su denuncia y presentar ante la Fiscalía el material probatorio oportuno, que será objeto de inmediato análisis y valoración.

El Gobierno pide paralizar la actividad de TikTok

Tras conocer la investigación realizada por la fundación Maldita.es y, según la cual, se han descubierto más de 1.000 vídeos sobre abusos sexuales a menores y más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos en la plataforma, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, pidió este martes a la Agencia de Protección de Datos que "paralice la actividad" de la red social de "manera excepcional" en nuestro país.

"No depende del Gobierno suspender cautelarmente la actividad de TikTok. Si dependiera de nosotros, estaría suspendido desde ayer", dijo Rego tras reunirse con representantes de la red social, a quienes ha sugerido suspender la aplicación en España.

Además, Rego explicó que TikTok se ha comprometido a "estudiar y evaluar" la situación, pero no ha puesto "soluciones encima de la mesa, ni de carácter técnico, ni de voluntad de compromiso, ni de hacer una auditoría, ni de plantear los mecanismos de verificación".

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