Los docentes siguen en huelga y exigen negociar frente al desprecio de Ayuso: "Inculcamos respeto y recibimos lo contrario"

Los detalles La presidenta de la Comunidad de Madrid asegura que los docentes "piden imposibles".

Tras cuatro semanas de huelga, los profesores de Madrid no han logrado reunirse con la Comunidad. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad, ha criticado a los docentes, calificándolos de "mafiosos y violentos" por ejercer su derecho a huelga, y acusándolos de perjudicar a los alumnos. Los profesores, sin embargo, defienden que sus protestas son pacíficas y coherentes. Exigen una reunión con la consejera Mercedes Zarzalejo, quien también los culpa de dañar el aprendizaje de los estudiantes. Los docentes argumentan que la negociación mejorará su situación y piden respeto y diálogo con las autoridades.

Después de cuatro semanas en huelga, los profesores siguen sin poder reunirse con la Comunidad de Madrid. En vez de llegar a un entendimiento, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a arremeter hoy contra ellos, afirmando que los docentes "piden imposibles" y que están privando a los alumnos de sus derechos.

La presidenta madrileña les ha descrito este viernes como "mafiosos y violentos" por ejercer su derecho a la huelga. "Esta gente que está reventando las calles de Madrid utilizando el mobiliario de las aulas de los colegios y de los institutos, haciendo piquetes violentos y privando a los alumnos, reventándoles las clases", ha afirmado Ayuso en 'El programa de AR'.

Ellos le han respondido. Defienden que "a la vista está que nuestra movilización está siendo inteligente, pacífica, serena y coherente".

Los profesores de primaria y secundaria de los centros públicos llevan varias semanas protestando, pero Ayuso critica que "piden imposibles". "Piden un presupuesto extraordinario. De repente, explotan todos y te piden 1.400 millones de euros, que haya plazas de repente para nuevos 300 colegios...", ha sostenido.

Carlos, uno de los docentes de secundaria en huelga, ha declarado a laSexta la realidad que se vive en su instituto en Madrid. "Los alumnos ni siquiera caben en las aulas, llegamos a tener grupos de 35 o más", ha explicado.

Exigen negociar

Desde el inicio de las movilizaciones reclaman una cosa: una reunión con la consejera Mercedes Zarzalejo. Mientras tanto, ella sigue la estela de Ayuso y les acusa de que la huelga perjudica a los alumnos. "Les da exactamente lo mismo que esta huelga pueda ocasionar graves perjuicios para el aprendizaje de los alumnos", ha declarado Asamblea de la Comunidad de Madrid.

Por su parte, los docentes defienden que "la negociación va a favorecer su situación". A lo largo de este viernes, se han movilizado en varios institutos al grito de "¡siéntate Zarzalejo....!".

"Nosotros inculcamos a nuestros alumnos respeto, y lo que no estamos recibiendo de la presidenta de la comunidad y de la consejera de Educación es precisamente ese respeto", han exigido. Porque su principal petición es que les escuchen.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido