Alicia del Río (Sindicato de Inquilinas) celebra el "éxito" del 11N: "La huelga es contra todos los gobiernos"

¿Qué ha dicho? La portavoz reivindica el papel de los barrios en la movilización, reclama un cambio radical del modelo inmobiliario y acusa al PP y al PSOE de haber favorecido durante años los intereses de los rentistas.

Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, ha reivindicado en Al Rojo Vivo el éxito de la huelga general y ha definido la movilización como el inicio de un nuevo ciclo de lucha social. "Hoy es un día de celebración", ha asegurado, convencida de que el seguimiento del paro demuestra que la protesta "marca el camino" y que la reivindicación de una vivienda digna seguirá creciendo desde los barrios, "gobierne quien gobierne".

La portavoz ha explicado que la convocatoria llevaba años formando parte de los planes de la organización, pero que el estallido de las movilizaciones sociales permitió acelerar su puesta en marcha. "Nosotras quisimos sacar esta huelga general adelante, que ya la teníamos proyectada en nuestras hojas de ruta desde el año 2025, pero no ha sido hasta el estallido por Maricarmen que hemos podido acelerar", ha señalado. Del Río ha atribuido el impulso de la convocatoria a una movilización que, según sus datos, ha sacado a un millón de personas a la calle y ha permitido organizar 1.340 comités de huelga en los barrios de todo el país.

"Estamos ante un punto de no retorno, ante una apertura de ciclo que quiere decir que las luchas van a ser desde abajo y que la política la va a hacer de verdad la gente", ha añadido. Del Río ha insistido en que el objetivo es "conseguir que la vivienda sea un derecho en lugar de un negocio" y ha advertido de que el movimiento seguirá creciendo "gobierne quien gobierne".

Preguntada por si la huelga se dirige contra el Gobierno actual o contra una eventual oposición, Del Río ha rechazado limitar el destinatario de la protesta a un solo partido. "La huelga es contra los culpables y los responsables de la crisis de vivienda. Eso quiere decir que son los rentistas, la patronal y todos los gobiernos que los han protegido desde el nivel competencial local al regional y al central. Y allí hemos tenido partidos de todos los colores", ha respondido.

En este sentido, ha responsabilizado tanto al PP como al PSOE de haber contribuido, a su juicio, a convertir la vivienda en un negocio. Ha situado el origen de esta política en la crisis hipotecaria y en la entrega de viviendas a fondos buitre en 2013. "Es una senda que empezó el Partido Popular de convertir la vivienda en un negocio y que después ha sido continuada por el PSOE, que no ha hecho nada para cambiarlo, que ha seguido defendiendo los intereses rentistas", ha afirmado. "Para nosotros nos han defraudado todos ellos".

Del Río ha reclamado un cambio de modelo que vaya más allá de las medidas parciales y que, en sus palabras, obligue a los grandes propietarios a asumir el coste de la transformación. "Un cambio real implica que tenemos que hacer un daño económico a los poderosos, a todos esos que acaparan la vivienda, que no la quieren soltar, que no quieren bajar los alquileres, que no quieren hacer contratos indefinidos, sino contratos cada vez más basura", ha sostenido. Para ello, ha reivindicado la huelga como una demostración de fuerza y ha anticipado nuevas movilizaciones.

La portavoz ha defendido que la respuesta a la crisis no puede pasar únicamente por construir más vivienda. Antes, ha reclamado movilizar los pisos vacíos, retirar las licencias de los pisos turísticos y perseguir los alojamientos ilegales, además de expropiar el uso de inmuebles y actuar sobre las viviendas en manos de fondos buitre. Todo ello, ha sostenido, permitiría ampliar de inmediato el parque público y reducir la presión sobre los alquileres.

Sólo después de aplicar esas medidas, ha planteado, debería abordarse la construcción, y siempre a través de promotoras públicas que prioricen la seguridad y el empleo de calidad. También ha defendido que el alquiler social no supere el 20% del salario de los hogares y que los ingresos se reinviertan en ampliar el parque público. Como referencia, ha citado Viena, donde, según ha señalado, el 60% de la vivienda es pública.

Por último, Del Río ha reclamado una reforma constitucional para blindar la función social de la vivienda por encima de los intereses especulativos. "Queremos que eso sea blindado. Por eso también estamos defendiendo una reforma integral para que se blinde en la Constitución, que la función social de la vivienda debe primar por encima de todo lo demás", ha concluido.

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