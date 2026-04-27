El presidente de la CIAF habla de "una carga de mala suerte" en el accidente mortal de Adamuz

¿Qué ha dicho? El presidente de CIAF, de la comisión que investiga el siniestro ferroviario de Adamuz, donde murieron 46 personas, ha comparecido en el Senado para explicar que en los últimos años se ha invertido "mucho dinero"para infraestructuras ferroviarias, pero "mal empleado".

Iñaki Barrón, presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, ha comparecido en el Senado para esclarecer el accidente de Adamuz, en el que murieron 47 personas. Barrón ha calificado el incidente como "fortuito" y ha eximido a Adif de responsabilidad, atribuyendo la tragedia a "mala suerte". A pesar de las preguntas sobre el mantenimiento ferroviario, ha defendido la seguridad del tren en España. Ha criticado la gestión del ministerio de Transporte, afirmando que las inversiones se han "usado mal". Aunque señala un posible fallo en la infraestructura, sostiene que no se puede asegurar que el accidente fuera evitable.

Este lunes, Iñaki Barrón ha sido el primero en hablar dentro de la comisión de investigación en el Senado que intenta esclarecer lo ocurrido en el trágico accidente de Adamuz. Se trata del presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, del presidente de CIAF, y aunque ese día de enero murieron 47 personas entre los dos trenes siniestrados, ha asegurado que todo fue "fortuito", que la "mala suerte" fue la culpable.

Así, ha desestimado toda carga contra Adif, a la que se apuntaba con sospechas de haber ocultado pruebas o de haberlas guardado en sus instalaciones sin informar antes.

"Viajar en tren en España es seguro. Yo confío en el ferrocarril y no tengo problema con que lo use mi propia familia", ha llegado a decir Barrón cuando se le ha preguntado por el estado de la red ferroviaria en España. Porque en esta comisión del Senado se ha puesto sobre la mesa el mantenimiento de nuestras vías, sobre todo tras sufrir dos accidentes tan cercanos como los de Adamuz, en Córdoba; y Gelida, en Barcelona. En este último, murió el maquinista.

La comisión fue creada a petición del Partido Popular, mayoritario en la Cámara Alta, y Barrón ha optado por la cautela desde el primer minuto frente a la presión de la lluvia de preguntas. Los distintos grupos han incidido en si un mejor mantenimiento de la infraestructura por parte de la empresa pública Adif pudo haber evitado los siniestros. Pero este experto ha preferido apuntar a "una carga de mala suerte".

Dinero "mal empleado"

Así, ha cerrado filas en torno a Adif; aunque no ha hecho lo mismo cuando ha tenido que opinar del trabajo del ministerio del que depende, del ministerio de Transporte. Defiende que en los últimos años se ha invertido millones para mejorar las infraestructuras ferroviarias en España, pero que se ha "usado mal". "Mi opinión es que se ha empleado mucho dinero, pero mal empleado".

"Nunca he entendido que se hable de miles de millones, lo que me importa es para qué sirven y aquí hemos abusado del titular". No obstante, a su juicio, "no se puede decir de manera categórica que un descenso en el mantenimiento tenga una implicación directa, o al menos inmediata, en la seguridad". "Todos los accidentes son evitables a posteriori, si supiéramos lo que iba a pasar", ha dicho Barrón, que ha considerado que en Adamuz hubo "una carga importante de mala fortuna, un descarrilo atípico y la mala fortuna de que circulara un tren en sentido contrario; y eso no sé si se podría haber evitado".

En este sentidfo, ha asegurado que con los elementos de análisis que tienen, no se puede decir de forma contundente que el accidente de Adamuz fuera evitable y que la causa principal que siguen analizando es un fallo de la infraestructura, en el carril o en la soldadura de la vía.

Pero también ha explicado que están todavía a la espera de que la jueza de Montoro que lleva el caso bque deben analizar el carril y la soldadura, para lo que ya han hecho una selección previa de dos. "Hay indicios de que esa soldadura o un punto cerca de esa soldadura ha fallado y eso no quiere decir que se hiciera mal", ha precisado.

Sobre si las inspecciones previas en la vía siniestrada fueron suficientes, se ha centado en responder: "Ahora mismo no puedo asegurarlo", porque una inspección puede no detectar fallos y romperse la vía después.

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