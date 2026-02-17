El homenaje de los maquinistas al hacer sonar la bocina en el tramo de Adamuz en la reapertura del AVE tras el accidente

Los detalles Renfe e Iryo han reanudado el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía un mes después del accidente de Adamuz (Córdoba) que dejó 46 muertos.

Este siniestro, junto a otro en Barcelona, ha generado un debate sobre la seguridad ferroviaria en España.

El trayecto entre Madrid y Andalucía vuelve a estar operativo tras finalizar los trabajos de recuperación de la vía tras el accidente de Adamuz (Córdoba) que dejó 46 muertos. De esta forma, tanto Renfe como Iryo han podido reestablecer el servicio de alta velocidad.

Una reapertura de la vía de la que laSexta ha sido testigo directo, realizando un viaje que ha sido "muy emotivo" y donde la tragedia de lo que sucedió el pasado 18 de enero ha estado muy presente.

Los maquinistas han querido rendirle un homenaje a todas las víctimas haciendo sonar la bocina justo cuando pasaban por el tramo de Adamuz.

Una manera especial de recordar a las personas que fallecieron en ese lugar después de que se produjese el descarrilamiento de los tres últimos coches del tren de la compañía Iryo que hacía la ruta Málaga-Madrid, cuyas causas aún se investigan. Esos tres coches invadieron la vía contigua, por la que pasaba justo en ese momento un tren de Renfe, produciéndose una colisión que provocó numerosos heridos leves y graves y 46 muertes.

Este accidente, junto a otro en el servicio de cercanías en Barcelona pocos días después, que causó la muerte de un maquinista, ha provocado en España un amplio debate sobre la seguridad en el transporte ferroviario.

Detenido un tren en Adamuz tras detectarse una incidencia en la catenaria

La reapertura de la vía también ha contado con una incidencia técnica. Un tren de Renfe que cubría el trayecto Madrid-Sevilla se ha visto obligado a parar la marcha durante 12 minutos al localizar una pieza suelta en un brazo de catenaria.

El gestor de infraestructuras resalta que se trató de una parada preventiva que no alteró el tráfico ferroviario, sin afectar al resto de circulaciones de la línea. De esta forma, tras ese periodo de tiempo, el convoy, con unos 320 pasajeros a bordo, pudo retomar la marcha.

Salvo por esta incidencia, que no afectaba a la circulación, desde Adif destacan que en esta línea de alta velocidad se están realizando los trayectos "con normalidad".

