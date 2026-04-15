Las víctimas de Adamuz piden la dimisión de Óscar Puente con 47 sillas vacías ante el Congreso

¿Qué han dicho? Ante la Cámara Baja, los familiares y víctimas de la tragedia ferroviaria en Adamuz han pedido explicaciones y la dimisión del ministro de Transportes. "Queremos justicia, que se sepa la verdad y que se asuman responsabilidades", ha explicado otra víctima que, además, perdió a su marido.

Este miércoles, las puertas del Congreso de los Diputados han sido escenario de protestas en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. Se colocaron 47 sillas, una por cada fallecido, incluyendo al joven maquinista de Rodalies que murió en Gelida. Las víctimas y sus familiares exigieron responsabilidades al ministro de Transportes, Óscar Puente, pidiendo su dimisión y justicia. Dentro del Congreso, Puente desvió las acusaciones hacia Juanma Moreno y el Gobierno de Andalucía. Mientras tanto, los afectados, aún devastados 87 días después, guardaron un minuto de silencio y leyeron un comunicado frente al Congreso.

Este miércoles hemos asistido a una imagen de protestas a las puertas del Congreso de los Diputados. Allí, se han colocado 47 sillas en recuerdo de las víctimas del accidente de Adamuz, una por cada una de las personas que murieron en esta tragedia ferroviaria. Pero también, por el maquinista del tren de Rodalies que murió al chocar su convoy contra un muro de contención que había caído a la vía en Gelida. Estaba haciendo su formación en prácticas y tenía 28 años.

Esta protesta de las víctimas y familiares del accidente de tren de Adamuz se ha producido fuera. Mientras tanto, dentro del Congreso, estaba el ministro de Transportes, Óscar Puente. A él le han exigido que asuma responsabilidades y que presente su dimisión. "Dimisión no, a la cárcel", ha pedido una víctima. "Queremos justicia, que se sepa la verdad y que se asuman responsabilidades", ha explicado otra víctima que, además, perdió a su marido en el accidente.

Realmente, las peticiones hacia Puente en este sentido se han repetido en la calle y dentro del hemiciclo. Pero lejos de asumir nada, en su viraje iniciado en las últimas horas, el ministro de Transportes ha cargado contra Juanma Moreno. "¿Cuándo va a asumir el señor Juanma Moreno Bonilla, su consejero y el Gobierno de Andalucía la responsabilidad que le corresponde?", ha dicho este miércoles desde la bancada.

Una actitud y unas declaraciones que nada tienen que ver con el Puente que aplaudía al presidente andaluz nada más producirse el accidente. Entonces dijo: "Ni en la forma ni en el fondo le puedo decir nada más que alabanzas al señor Moreno Bonilla".

Ante este cruce de acusaciones, los afectados por el accidente de Adamuz han puesto una silla por cada víctima frente al Congreso. Lo han hecho por el hijo de María Fernanda, que tenía solo 39 años, o por el marido de María Eugenia. Porque 87 días después, siguen rotos de dolor. Han guardado un minuto de silencio y han leído un comunicado.

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