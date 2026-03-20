La jueza de Adamuz vuelve a llamar la atención a Adif tras encontrar 42 metros de vía retirados del tramo del accidente

Trabajadores realizan tareas de retirada de los vagores en el punto de las vías donde tuvo lugar el accidente de trenes de Adamuz.

Los detalles La magistrada de Montoro que investiga el accidente ha compartido, en una providencia a la que ha tenido acceso laSexta, que ADIF retiró además 36 metros de vía de los que sí informo mediante un correo enviado el 2 de marzo.

La jueza Cristina Pastor, a cargo de la investigación del accidente ferroviario en Adamuz, detectó 42 metros de vía retirada que ADIF no había reportado, según una inspección ocular realizada el 17 de marzo. Además, se hallaron 36 metros de carril retirado que sí correspondían a tareas de mantenimiento informadas previamente. Pastor ha ordenado a la Policía Judicial de Córdoba documentar y precintar el material recogido. Las cajas negras revelaron que solo pasaron 15 segundos entre el descarrilamiento del Iryo y su colisión con el Alvia, con una primera anomalía detectada a 205 km/h debido a una desconexión eléctrica.

Cristina Pastor, la jueza de Montoro que investiga el accidente de tren de Adamuz, ha señalado en una providencia a la que ha tenido acceso laSexta que han hallado 42 metros de vía retirada de los que Adif no había informado. A dicha conclusión han llegado después de la inspección ocular realizada por el pasado 17 de marzo, en el tramo en el que ocurrió la tragedia ferroviaria en el mes de enero.

Además, también se han localizado 36 metros de carril retirado que corresponde con las tareas de mantenimiento que ADIF iba a realizar en las vías, de la que se informó a la jueza en un correo enviado el pasado 2 de marzo.

Así recoge todo la jueza: "Extiendo esta diligencia para hacer costar que a la vista de la inspección ocular realizada por este órgano judicial con fecha 17 de marzo de 2026 sobre el tramo de Adamuz donde ocurrió el accidente ferroviario, encontrándose allí depositados los 36 metros de carril retirado correspondiente con las tareas de mantenimiento que Adif iba a realizar sobre las vías y de las que se informó a esta sección".

"Hay 42 metros de vía también retirada de la que no se informaba en el correo con fecha de 2 de marzo de 2026, ello sin prejuicio del requerimiento efectuado por providencia de fecha 12 de marzo de 2026 dictada en la presente pieza separada, de todo lo cual doy fe", añade la jueza.

Y prosigue: "Ofíciese a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Córdoba para que proceda a extender acta del material recogido y trasladado a la base de Hornachuelos y que se concreta en 36 metros de vía y de 42 metros de vía, procediendo a su precinto y dando cuenta a esta Sección de Instrucción".

"Apercíbase a Adif de que el material recogido, precintado y trasladado a Hornachuelos queda bajo su custodia como depositario judicial con las responsabilidades legales procedentes para el caso de incumplimiento de sus deberes, encontrándose los efectos en todo momento a disposición judicial", concluye la jueza.

Por su parte, Adif ha asegurado que sí avisó a la magistrada que instruye el caso de Adamuz sobre la sustitución de una segunda vía de carril. Así lo han expuesto a través de un comunicado, en el que salen al paso de esos metros de vía sustituidos sin avisar.

Según Adif, la jueza comunicó el pasado martes que iría a Adamuz a realizar una inspección ocular junto a la Guardia Civil y personal de Adif.

"Ese día, personal de Adif le explicó a la jueza que además del cambio de carril ya comunicado, en el mes de febrero y en el marco de tareas de mantenimiento se cambió otra sección de carril situada a 1,350 km de la zona del siniestro. Todo el material reemplazado está custodiado y a disposición de la investigación judicial y de la CIAF", puntualiza Adif.

Las cajas negras de los trenes

Según las cajas negras de los trenes, apenas pasaron 15 segundos entre el descarrilamiento del Iryo y la colisión con el Alvia. Tal y como dice el informe publicado por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, el Iryo "ocupa el circuito de vía 667 de la vía 1", que abarca desde la salida del túnel Loma del Partidor Norte hasta el circuito de vía correspondiente a la aguja del desvío Sur de Adamuz. "Este circuito de vía es, por lo tanto, el circuito en el que se localizó la fractura del carril", recoge el citado informe.

"A las 19:43:29 se produce una apertura del disyuntor en el tren Iryo cuando circulaba a una velocidad de 205 km/h. Presumiblemente esta apertura del disyuntor (desconexión eléctrica del motor del tren) estaría relacionada con perturbaciones de la tensión o falta de contacto del pantógrafo con la catenaria, y es la primera anomalía que se detecta como síntoma del descarrilamiento", añade.

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