La advertencia de César Franco, sobre el accidente de Adamuz: "No podemos poner la lupa en que el mantenimiento y la inspección son malos"

Tras difundirse el informe preliminar de la CIAF, el director del Colegio de Ingenieros Industriales señala que apunta a un fallo en la infraestructura, aunque sin aclarar su origen: "Se detecta un problema en la vía, pero ahora hay que determinar por qué se produjo".

La principal hipótesis que se plantea en el accidente del tren Iryo y el posterior choque de un tren Alvia en Adamuz (Córdoba) es que la rotura de la vía provocó el descarrilamiento. Es el informe preliminar de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que no obstante, señala también que "pueden aparecer nuevos hallazgos" y que "las únicas conclusiones válidas serán las incluidas en el informe final".

Al respecto, el ingeniero industrial y director del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales, César Franco, se ha pronunciado en Al Rojo Vivo: "Este informe ofrece una secuencia bastante exacta de los hechos que terminaron desembocando en la catástrofe", señala.

Según Franco, el documento apunta de forma clara a un fallo en la infraestructura, aunque sin determinar todavía su origen. "Efectivamente, se habla de un problema en la vía, pero no se concreta la causa. Ahora hay que analizar por qué se produjo esa rotura: si se trata de un defecto de fabricación, un fallo en la soldadura o un problema de tensiones internas", explica.

En relación con el mantenimiento de la red ferroviaria, Franco plantea una reflexión más amplia: "No se trata de dejar de construir infraestructuras, sino de repartir y equilibrar mejor los recursos, dando más peso al mantenimiento". No obstante, subraya que se trata de "un tramo que acababa de ser inspeccionado y de una infraestructura recientemente renovada", por lo que advierte: "No podemos poner el foco en que el mantenimiento o la inspección hayan fallado".