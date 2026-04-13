Adif acusa a la Guardia Civil de "interpretar de forma incorrecta elementos técnicos" en su informe sobre el accidente de Adamuz

¿Qué ha dicho? "Llevamos dos meses de conjeturas y los elementos probatorios principales están sin evaluar", ha criticado el presidente de la entidad.

El presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, ha acusado a la Guardia Civil de "interpretar de forma incorrecta ciertos elementos extremadamente técnicos" en su informe preliminar sobre el accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba. En una comparecencia este lunes, Marco de la Peña ha señalado que tras el análisis del informe de la Guardia Civil, tiene que reconocer su trabajo, pero, a vez, debe "matizar" una serie de cosas necesarias, ha dicho, para aclarar el debate.

En este sentido, Marco de la Peña ha defendido que no se pueden "dar por ciertas determinadas causas", al tiempo que ha criticado que se están realizando "conjeturas" sin tener un avance en las periciales, que es, ha subrayado, algo que puede "dar luz sobre el tema". "Llevamos dos meses de conjeturas y los elementos probatorios principales están sin evaluar", ha manifestado.

Así, el presidente de Adif ha apuntado que lo que hace el informe es establecer una línea principal de investigación, descarta unas líneas y otras, pero "a expensas de los informes que quedan por hacer". En este punto, ha recordado que Adif, el gestor de la infraestructura ferroviaria, está obligado a realizar sus investigaciones, pero que todavía no han podido tener conocimiento de las principales pruebas de esta, como las cajas negras de ambos trenes y ha afirmado que no les consta que hayan procesos de laboratorios.

Respecto a algunos puntos concretos, el presidente de Adif se ha referido a los circuitos de vía, que ha indicado que tienen una función de determinar la presencia de un tren que esté pasando en los carriles para lo cual tiene en cuenta que la corriente pasa por los dos carriles. "Es un método totalmente reconocido como un sistema para posicionar los trenes", ha defendido, a lo que ha añadido que en el mundo ferroviario esto solo es seguro para posicionar trenes, pero no para detectar roturas de carril.

De esta forma, ha destacado que la Unión Internacional de Ferrocarriles dice que solo existe un método "confiable" para detectar la rotura de un carril, que es la inspección regular aplicada mediante diferentes técnicas, como las auscultaciones.

"No se puede determinar que el carril estaba roto"

Además, Marco de la Peña se ha referido a la caída de tensión que se recoge en el informe de la Guardia Civil y ha señalado que "en ningún momento se podía determinar que esa caída de tensión era determinada por una rotura". "Eso de que el carril estaba roto no lo puede determinar nadie", ha asegurado, tras lo que ha declarado que una diferencia de potencial de medio voltio, como la que se produjo, "no es echar balones fuera", pero "no solo una rotura justifica esa caída de tensión".

"Estamos comprometidos con la verdad, con la transparencia y con la defensa del trabajo bien hecho", ha expresado Pedro Marco de la Peña, quien ha asegurado que si hay algo que hayan hecho mal, lo asumirán.

Finalmente, preguntado por un posible problema de mantenimiento, el presidente de la entidad ha defendido que no la hay, que se abrió un debate con los trabajadores y que se cerró, tras lo que ha destacado que ha sido el presidente de Adif que más ha designado para mantenimiento desde 2011.

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