Desprendimiento de un talud provocado por las lluvias: la hipótesis principal tras el accidente mortal en Gelida

Los detalles El muro de contención cayó sobre la cabina del primer vagón justo cuando pasaba el tren, provocando la muerte de un joven maquinista de 28 años y dejando 41 personas heridas, cinco de ellas graves. Vecinos y equipos de emergencia trabajan para retirar el tren y asegurar la zona.

El tráfico de Rodalies sigue interrumpido tras el descarrilamiento de un tren anoche en Gelida, Barcelona: un muro de contención se derrumbó justo cuando pasaba el convoy, cayendo directamente sobre la cabina del maquinista, que quedó completamente deformada. El accidente ha dejado una víctima mortal: un maquinista en prácticas de 28 años, sevillano. Además, 41 personas han resultado heridas, cinco de ellas graves.

Las lluvias intensas acumuladas durante horas son, por ahora, la principal hipótesis. Según el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se trataría de un desprendimiento causado por el deslizamiento de la ladera que sostenía el muro. "Se produce el derrumbamiento de un muro como consecuencia de las lluvias, que generan un deslizamiento en la ladera que ese muro contiene. Ese muro cae sobre la cabina del tren", ha explicado.

La consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha confirmado que el desprendimiento coincidió con el paso del tren: "Este desprendimiento se ha producido en el momento del paso del tren y ha hecho descarrilar el primer vagón", ha dicho, mientras los técnicos trabajan ya en una reconstrucción de cómo ocurrió el accidente.

El primer vagón fue el más afectado. En él viajaban cuatro personas, entre ellas el fallecido, y es donde se concentran las heridas más graves. Así lo ha señalado el jefe de la unidad de Mossos d'Esquadra: "En el vagón delantero iban cuatro personas, entre ellas una de las fallecidas, y son las que presentan lesiones más graves".

Tras el descarrilamiento, la respuesta vecinal fue inmediata. En cuestión de minutos, la casa de Ernestina, una vecina de la zona, se convirtió en un hospital de campaña improvisado. "Les dimos agua, café a los que querían. Estaban dentro de casa, calientes. No decían nada porque estaban asustados", ha relatado.

A esta hora, Mossos d'Esquadra y Bombers de la Generalitat siguen trabajando en el lugar. No hay previsión de cuándo se podrá retirar el tren ni el muro, ya que la zona sigue siendo inestable. El jefe de intervención de Bombers ha avisado: "Hay un colapso de un muro de contención que está apoyado sobre el tren. Cuando se retire el tren no sabemos si el muro va a caer o si va a estabilizar más la vía".

Además, preocupa la estabilidad de la AP-7, que pasa muy cerca del punto del accidente. Por ahora, sigue sin saberse de quién es la propiedad del muro de contención, un dato clave para depurar responsabilidades cuando termine la investigación.

