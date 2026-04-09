Beatriz de Vicente, sobre el informe de la Guardia Civil del accidente de Adamuz: "A todas luces, hay una negligencia"

En este informe se expone que un día antes del accidente se podría haber producido una rotura de la vía. Además, también se indica que existe la posibilidad de los técnicos que revisaron la vía no contaban con cualificación suficiente.

Según un informe de la Guardia Civil sobre el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, en Córdoba, señala que, un día antes del accidente, se detectó una alteración eléctrica compatible con una rotura, algo que desmentiría lo dicho por el ministro Óscar Puente. En cuanto a las alarmas, estas no saltaron debido a que el sistema no estaba configurado para alertar sobre ello de manera automática.

Sobre si existe la posibilidad de que este hecho pueda llegar a escalar y pedir responsabilidades al ministerio, Beatriz de Vicente indica que, en este momento, "hay una causa judicial abierta por la muerte de 46 personas relacionadas con un accidente ferroviario". "Con todo lo que estamos viendo", añade, "va a haber toda una escala de responsables". "Con este informe en la mano, parece que, a todas luces, hay una negligencia", indica, "pero no solo de un solo sujeto".

Cristina Pardo señala que en 'El Confidencial' se cuenta que "hay correos internos que revelan que ADIF quitó un carril de Adamuz sin avisar a la jueza porque no aparecía en las facturas". Alfonso Pérez Medina indica que laSexta dispone de esos correos y estos demuestran que "Arcelor y ADIF tienen una disputa porque se ordena retirar una parte de esa vía porque no tiene la trazabilidad suficiente y no da, por tanto, seguridad". Esto, como añade el periodista, sucedía en marzo, después del accidente.

El informe, además, también plantea la posibilidad de que los técnicos que revisaron la vía no contaban con la cualificación suficiente. "En principio, las certificaciones que han aportado no tenían la experiencia necesaria para poder hacer esa revisión de las soldaduras", indica Pérez Medina, "ahí puede estar el homicidio por imprudencia".

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