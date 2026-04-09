La Guardia Civil señala al revisor de la auscultación de soldaduras en el accidente de Adamuz: era personal de vigilancia de trabajos, no técnico inspector

Los detalles El atestado, al que ha tenido acceso laSexta, desvela que quien estaba supervisando a los dos operarios que auscultaron la vía, la persona que revisó el informe sobre su estado, tampoco tenía la cualificación requerida para el puesto. Además, dichos operarios no cumplían con el mínimo de dos años de experiencia.

El atestado de la Guardia Civil sobre el accidente ferroviario de Adamuz, que causó la muerte de 46 personas, revela graves irregularidades en el mantenimiento de las vías. La vía se rompió 22 horas antes del siniestro, y el sistema de señalización no alertó automáticamente debido a su configuración inadecuada. Además, los operarios encargados de revisar las soldaduras no tenían la cualificación necesaria, y el supervisor del informe tampoco era un técnico inspector de soldaduras. Estos hallazgos contradicen las declaraciones del ministro de Transporte y plantean dudas sobre la gestión de ADIF. El informe ya ha sido remitido a la jueza instructora de Montoro.

La vía se rompió 24 horas antes del accidente de tren en Adamuz, los operarios que revisaron y auscultaron las soldaduras seis meses antes de la tragedia no tenían la cualificación necesaria y exigida y, este jueves, hemos podido saber que el encargado de revisar el informe de esa prueba tampoco tenía el currículo adecuado: no era un técnico inspector de soldaduras.

Estos son los tres pilares y las tres novedades que aparecen en el atestado realizado por la Guardia Civil tras investigar lo ocurrido en el accidente ferroviario de Adamuz, en el que 46 personas murieron. Un informe que ya ha sido remitido a la jueza instructora de Montoro, que investiga la tragedia ferroviaria.

El atestado, al que ha tenido acceso laSexta, desvela que quien estaba supervisando a estos dos operarios, la persona que revisó el informe sobre el estado de las vías, tampoco tenía la cualificación requerida para el puesto. Es más, es personal contratado para la vigilancia de trabajos, pero no es técnico inspector de soldaduras.

Es decir, el que tenía que revisar el trabajo de los dos operarios no cualificados, tampoco tenía la preparación necesaria para hacer ese trabajo

Este informe no es definitivo, pero es un informe que arroja mucha luz sobre lo ocurrido. Porque, para empezar, desmiente lo que dijo el ministro de Transporte Óscar Puente, pues no saltaron las alarmas. Los mismos investigadores han explicado que los sistemas de señalización de la línea de alta velocidad entre Málaga y Andalucía detectaron el 17 de enero, un día antes del accidente, una rotura de la vía.

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La vía se rompió 22 horas antes del accidente ferroviario de Adamo. Es uno de los datos más impactantes que revela el atestado que la Guardia Civil ha entregado a la jueza y al que ha tenido acceso laSexta. "El sistema SAM llegó a registrar de forma pasiva una alteración eléctrica compatible con una rotura horas antes del accidente, pero el sistema de señalización no estaba configurado para alertar de ello de forma automática por la falta de fiabilidad del método en esta infraestructura ferroviaria y ADIFa pesar de contener en sus especificaciones que debe estar diseñado para detectar la fractura, no lo exigió", detallan.

También se han arrojado dudas sobre la capacitación de las personas que llevaron a cabo las soldaduras y de quienes las revisaron. En concreto, sobre dos operarios de los equipos de auscultación de soldaduras, que deberían tener una experiencia de mínimo dos años y no la cumplían.

Así, se ponen sobre la mesa posibles irregularidades entre los trabajadores que realizaron las labores de mantenimiento de las vías: solo seis meses antes. Concretamente, la auscultación de los operarios se produjo el 4 de junio de 2025. Ninguno de los dos operarios cumple con la experiencia mínima de dos años para hacer este tipo de revisiones en vías de trenes.

Este atestado de la Guardia Civil ya está en manos de la jueza. Ahora es ella la que tendrá que determinar qué pasó el domingo 18 de enero para que 46 personas perdieran la vida en este punto que une Madrid y Andalucía.

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