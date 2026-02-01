Dos semanas de la tragedia ferroviaria de Adamuz: 46 fallecidos, 14 hospitalizados y una investigación aún abierta

Los detalles Efectivos han realizado sin descanso durante estos 14 días las labores de recogida de restos de los trenes hasta dejar las vías totalmente despejadas.

Hace dos semanas, un accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, conmocionó a España, dejando 46 muertos y cientos de heridos, 14 de los cuales siguen hospitalizados. El descarrilamiento del Iryo y el impacto del Alvia suscitaron críticas por la tardía respuesta de emergencias al segundo tren. La investigación se centra en el estado de las vías, que habían sido renovadas recientemente. Equipos de rescate trabajaron arduamente en condiciones difíciles. Las comunidades afectadas han celebrado funerales y homenajes, con la presencia de los reyes en Huelva. El Gobierno decretó días de luto y medidas de apoyo económico. La investigación continúa para esclarecer responsabilidades y prevenir futuros accidentes.

Hace dos semanas España se detuvo. El grave accidente ferroviario ocurrido en el municipio de Adamuz, en la provincia de Córdoba, marcó un antes y un después en la sociedad española al convertirse en uno de los sucesos más graaves que se recuerdan. El descarrilamiento del Iryo y el posterior impacto de un Alvia se cobraron las vidas de 46 personas y dejaron cientos de heridos, de los cuales 14 siguen hospitalizados, además de decenas de familias rotas.

Tras descarrilar y ubicarse en la vía contigua, este tren fue el primero en ser atendido por los servicios de Emergencias, que supieron de la existencia de un segundo convoy posteriormente, algo que ha dado pie a una oleada de críticas y polémicas.

Pero el foco y la investigación por parte de agentes policiales, desde el primer día, se puso en el estado de las vías y en si era el causante de la tragedia, motivo por el que el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha salido a dar explicaciones asegurando que ese tramo había sido renovado hacía tan solo unos meses.

Tras el accidente, equipos sanitarios, Bomberos, Guardia Civil y personal ferroviario trabajaron durante horas en condiciones muy complicadas para rescatar a los pasajeros, atender a los heridos y asegurar la zona.

Muchos de los afectados fueron trasladados a hospitales de Córdoba y de otras provincias andaluzas, donde se activaron planes de Emergencia para hacer frente al elevado número de ingresados en un panorama de caos total, tal y como han narrado las propias víctimas.

El balance humano ha ido evolucionando con el paso de los días y es que a las víctimas mortales registradas inicialmente se sumó posteriormente el fallecimiento de una persona que permanecía hospitalizada en estado crítico, elevando la cifra total de fallecidos.

En cuanto a los heridos, aunque la mayoría ha recibido ya el alta médica, 14 personas continúan ingresadas a día de hoy, algunas de ellas con pronóstico grave, lo que mantiene la atención sanitaria y el seguimiento médico activo dos semanas después del suceso.

Funerales y homenajes

Durante este tiempo, Adamuz y otras localidades afectadas han vivido jornadas de profundo duelo y tristeza, tal y como confesaron sus propios vecinos a laSexta. Se han celebrado actos de homenaje y misas funerales en recuerdo de las víctimas, tanto a nivel local como en otras ciudades vinculadas a los fallecidos.

Huelva despedía en la tarde de este jueves a las víctimas con un funeral religioso presidido por los reyes, Felipe VI y Letizia, que llegaron en helicóptero. La misa empezó poco después de las 18:00 horas en el Palacio de Deportes Carolina Marín, y a ella se estima que acudieron más de 300 familiares de los fallecidos, que ocuparon un lugar preferente, y las primeras filas estuvieron ocupadas por heridos y supervivientes.

Paralelamente, el Gobierno decretó días de luto oficial y aprobó medidas de apoyo económico destinadas a las víctimas y a sus familiares, con el objetivo de atender las necesidades más inmediatas y aliviar, en la medida de lo posible, las consecuencias materiales derivadas del accidente.

En el lugar del accidente, las labores han pasado a ser de retirada, se procedió a la recogida de restos de los trenes, al desmontaje de los vagones dañados y a la inspección detallada de la vía. Todo este trabajo es clave para la investigación que sigue abierta y que busca determinar con exactitud qué falló aquel trágico domingo. Ahora, 14 días después, no queda ni rastro de estos trenes en las vías.

Por el momento, se analizan las condiciones de la infraestructura, el estado del material ferroviario y las circunstancias previas al descarrilamiento, con el objetivo de esclarecer responsabilidades y, sobre todo, de evitar que una tragedia similar vuelva a repetirse.

Dos semanas después, el accidente de Adamuz sigue muy presente en la memoria colectiva. Más allá de las cifras, permanece el impacto humano, el dolor de las familias y la necesidad de respuestas claras, de quienes exigen justicia.

