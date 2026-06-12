Princesas en un cuento de terror o cómo las mujeres de Dubái huyen de sus familias y maridos

¿Por qué es importante? Zeynab Javadli, exmujer de un jeque de Dubái Saeed Bin Maktoum Bin Sahid Al Maktoum, lleva una semana desaparecida, así como sus tres hijas.

Zeynab Javadli, exmujer de un jeque de Dubái, ha desaparecido junto a sus tres hijas tras denunciar que su vida corría peligro durante su proceso de separación. No es un caso aislado, ya que es la cuarta mujer vinculada a la familia real de Dubái que desaparece o es secuestrada. Las princesas de Dubái viven un auténtico infierno al intentar escapar de las poderosas dinastías de Emiratos Árabes Unidos. La historia se repite con las hijas del emir, Shamsa y Sheika Latifa, quienes también intentaron huir sin éxito. La princesa Haya, otra esposa, logró escapar y refugiarse en Londres, donde un juez reconoció el abuso sufrido.

"Ayudadme ya". Es lo que dijo Zeynab Javadli en el último vídeo que colgó en sus redes sociales. Así de desesperada estaba la exmujer de un jeque de Dubái llamado Saeed Bin Maktoum Bin Sahid Al Maktoum y que desde que inició el proceso de separación estaba denunciando que su vida corría peligro. Ella y sus tres hijas llevan una semana desaparecidas. Sin embargo, no es la única porque la cuarta mujer relacionada con la familia real de Dubái que desaparece, que secuestran o que encierran.

Las princesas de Dubái viven en un cuento de terror. Tratan de salir de las dinastías más poderosas de la ciudad de Emiratos Árabes Unidos (EAU), convirtiéndose esta misión en una pesadilla para estas mujeres. Ella, lleva años de batalla judicial por la custodia de sus hijos, denunciando acoso y abusos. De hecho, su vida esta en peligro hasta el punto de llevarse a sus padres, tal y como compartió en un vídeo. Ahora, su abogado denuncia que la policía de EAU también entró a su casa y la detuvieron a ella, cuyo paradero sigue sin saberse.

La primera en intentarlo fue Shamsa, una de las hijas del emir de Dubái, quien también intentó huir de su padre. Con 19 años la princesa se escapó a Cambridge, pero hasta allí fue interceptada por cuatro hombres armados que trabajaban para su padre. Llegaron a denunciar que la secuestraron, la drogaron y la enviaron de vuelta a Dubái. Eso pasó en el año 2000, pero un cuarto de siglo después todavía no se la ha vuelto a ver.

Años despues, la historia se repite con su hermana, Sheika Latifa, quien intentó huir de Dubái por mar. Misión fallida porque la secuestraron antes. Estuvo detenida en la casa que aparece sobre estas líneas, al menos tres años. "Estoy en una casa, soy una rehén y esta casa se ha convertido en una prisión. Todas las ventanas están cerradas con rejas", aseguraba en un vídeo.

Dos de sus hijas intentaron huir, y una de sus esposas, su sexta mujer, lo consiguió. Precisamente, la princesa Haya apareció en el funeral de Isabel II años después de su huida. Se había refugiado en Londres, porque también temía por su vida. De hecho, un juez le dio la razón señalando el "abuso exorbitante" al que habia sido sometida. En definitiva, princesas encerradas, torturadas, perseguidas. Todas ellas mujeres de una misma familia, huyendo de hombres que las aterrorizaban.

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