Pradas reitera en el Congreso su versión sobre la gestión de la DANA y niega haber mentido: "Decían que el Poyo estaba seco"

Los detalles La exconsejera de Justicia e Interior de la Generalitat se ha remitido a su declaración en los tribunales, "desde el respeto hacia las víctimas y sus familias".

La exconsejera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, se ha acogido nuevamente a su derecho a no declarar en la comisión de investigación de la DANA del Congreso, al estar abierta la investigación judicial en la que está imputada. Pradas ha reiterado que no responderá a las preguntas de los parlamentarios, amparándose en su derecho a la presunción de inocencia y al respeto a la instrucción judicial. Durante la sesión, algunos diputados cuestionaron su gestión, pero Pradas defendió su actuación y subrayó que ha aportado pruebas para esclarecer los hechos. Además, ha marcado distancias con el PP, afirmando que se presenta como ciudadana y no en nombre de ningún partido.

La exconsejera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana Salomé Pradas ha vuelto a acogerse este lunes a su derecho a no declarar en la comisión de investigación de la DANA del Congreso, al igual que ya hizo en su primera comparecencia en diciembre, al continuar abierta la investigación judicial en la que está imputada.

Así se ha pronunciado al inicio de la sesión, en la que la diputada de Compromís Águeda Micó le ha preguntado, "sin retórica", si iba a contestar a alguna de las cuestiones que le iban a plantear los parlamentarios de los diferentes grupos.

En ese momento, Pradas ha tomado la palabra para dejar claro que se acogía a su derecho a no declarar: "No voy a contestar a las preguntas que me formulen", ha dicho tajante.

"Desde el respeto hacia las víctimas y sus familias, hacia la Justicia y hacia esta comisión, en estos momentos hay una investigación judicial que sigue abierta. He comparecido ya en tres ocasiones en dicho procedimiento, en un careo y en el reconocimiento de un documento", ha afirmado la exconsejera, recordando que "permanezco en calidad de investigada".

Pradas está investigada junto al exdirector de Emergencias de Valencia, Emilio Argüeso, por la gestión de la DANA de octubre de 2024.

Asimismo, ha incidido en que es la segunda vez que esta comisión la cita "con el mismo objeto" que en diciembre, cuando tampoco declaró. En aquella ocasión sí que respondió a algunas de las acusaciones de los diputados, cargó contra el Gobierno central y pidió perdón a las víctimas.

De esta manera, "siguiendo el consejo" de su equipo jurídico de defensa, y amparándose en su "derecho fundamental constitucional a la presunción de inocencia y al derecho de defensa", además de por "respeto a la instrucción judicial", se ha remitido "a lo declarado ya en el juzgado" y "a las consideraciones" que presentó ante esta comisión en su anterior comparecencia, sin tener "nada más que añadir".

"El Poyo estaba seco"

No obstante, sí que ha reiterado que estuvo "en todo momento al pie del cañón, preocupándome y convocando en el momento en que nos informaron de las inundaciones".

Además, ha argumentado que la Confederación "jamás nos habló del caudal". "Nos dicen que el Poyo va seco y no abrieron la boca en el CECOPI para decir nada del Poyo", ha sostenido.

Pese a su negativa a declarar, algunos diputados sí que le han planteado una serie de preguntas. Entre ellos, Mikel Otero, de EH Bildu, que le ha cuestionado la gestión del CECOPI.

"Se está equivocando", ha espetado la exconsejera. "Usted está hablando de mí como si se hubiera convocado el CECOPI por el Poyo, y nos decían que el Poyo estaba seco. Se convoca por Utiel-Requena y después por Forata", ha aseverado Pradas, apuntando que "aún seguimos esperando al presidente de la Confederación".

"Mi argumentario es la verdad"

En esta línea, Pradas ha subrayado que "no hay ninguna mentira en mi declaración", indicando que "a las 17:00 la Confederación nos dice que el Poyo va seco".

"Yo he aportado todas mis llamadas, todos los vídeos. Hay un vídeo de las 19:10, que es cuando se habla del ES-Alert. Yo viví lo que viví. No puedo cambiar ni una coma ni quiero tapar a nadie. Quiero que se sepa la verdad por las víctimas, siempre por ellas. Se lo he dicho a ellas también", ha afirmado.

A su vez, Pradas ha marcado distancias con el PP, sosteniendo que ha acudido a la comisión "como ciudadana de a pie". "Yo no vengo en nombre de ningún partido; vengo a responder por el cargo que tenía, pero no doy el argumentario de nadie. El único argumentario que tengo es el de la verdad", ha expresado.

También ha destacado que envió un audio a José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete de Carlos Mazón, en el que le dijo que "hemos tomado estas decisiones".

Pese a ello, Micó ha insistido en cuestionar lo ocurrido entre las 17:30 horas y las 20:11 horas del 24 de octubre de 2024, cuando se envió la alerta a la ciudadanía, y ha acusado a Pradas de mentir. "Lo sabe y no nos lo dice", le ha reprochado, ante la mirada seria de Pradas. En esta línea, le ha asegurado que "acabará en la cárcel". Poco después, Pradas se ha echado a llorar.

"Me ratifico en todas las comunicaciones. Ahí están también los vídeos, que demuestran quién estaba y quién estaba preocupada. Hay una grabación. Se me acusó de mentir o de falso testimonio. Igual es que no digo lo que quieren que diga. Yo insisto, y se lo dije a las víctimas el día del careo: voy a decir siempre la verdad. Voy a dar la cara, como la di ese día y como la di siempre, haciendo lo posible con la información que teníamos", ha sentenciado.

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