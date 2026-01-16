Los técnicos confirman que no pueden recuperar los mensajes del jefe de gabinete de Mazón el día de la DANA

José Manuel Cuenca, a su llegada al careo con Salomé Pradas en el juzgado de Catarroja (Valencia)

Los detalles José Manuel Cuenca ha autorizado que se pregunte a la Policía Judicial si es posible recuperar los mensajes pidiéndoselo a Meta.

Los mensajes que envió José Manuel Cuenca durante la DANA del 29 de octubre de 2024 no se pueden recuperar. Así lo han determinado los técnicos con el volcado del teléfono del que fuera jefe de gabinete de Carlos Mazón durante la tragedia, que ha autorizado que se pregunte a la Policía Judicial si es posible recuperar los mensajes pidiéndoselo a Meta.

Noticia en ampliación.

