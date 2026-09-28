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La portavoz del Sindicato de Inquilinas mete presión con el decreto de vivienda: "No vamos a consentir que nos den migajas"

Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, ha señalado que Pedro Sánchez dictaminará si "va a legislar a favor de las vidas inquilinas o va a colocarse del lado de los fondos buitre y del rentismo".

Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid
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El Sindicato de Inquilinas lo tiene claro. No va a aceptar "migajas" con el Real Decreto-ley de vivienda de este martes y ha destacado que hay la fuerza parlamentaria suficiente para sacarlo adelante "íntegramente".

Así lo ha aseverado Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, en una declaración a los medios de comunicación desde la acampada en Sol: "Gracias a esta acampada, gracias a esta fuerza que hemos demostrado que donde antes no había nada y estaba todo en un cajón ahora hay un Real Decreto que tiene medidas que efectivamente vienen a mejorar las vidas inquilinas. Sin embargo, no vamos a consentir que se nos den migajas ni medidas vacías".

Porque exigen que lo que se apruebe el martes sea el decreto "íntegramente", es decir, que no se omitan medidas como los contratos indefinidos: "Ahora mismo hay una oportunidad de verdad hacer una medida que legisle a favor de la vida y en contra de los especuladores y se llama Real Decreto Maricarmen".

"Es una medida de mínimos. Ya se ha aprobado la renovación automática de los contratos en Inglaterra, en Alemania y en tantos países. El Gobierno tiene la oportunidad de sacarlo adelante. Hay fuerzas suficientes en la izquierda parlamentaria para que lo saque adelante el martes", ha añadido.

Por ello, ha emplazado a Pedro Sánchez a demostrar si "va a legislar a favor de las vidas inquilinas o va a colocarse del lado de los fondos buitre y del rentismo".

Respecto a la posibilidad de que el Ayuntamiento de Madrid actúe y levante la acampada, Alicia del Río ha aseverado que entre los manifestantes "no hay miedo": "Aquí solo hay esperanza y lucha. Hay de todo menos miedo".

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