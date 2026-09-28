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Iñaki López desmonta el tuit racista de Vox sobre 'Morocarmen': "Es una trola tan grande como Cuelgamuros, los migrantes son los más afectados por la vivienda"

El presentador de Más Vale Tarde denuncia que "insultar ha sido la única propuesta de Vox al problema de la vivienda". "Ellos siempre han votado en contra de las prohibiciones de desahucio y de regular los fondos buitre", afirma.

IÑAKI MOROCARMEN
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Este domingo, Vox volvió a inundar de racismo el debate público. Tras hacerlo durante dos meses con la crisis en Ceuta, el partido ultraderechista impregnó con un tinte abiertamente xenófobo el debate de la vivienda suscitado tras el desgarrador desahucio de Maricarmen Abascal a sus 87 años, alegando que, si no fuese española, seguiría en su casa.

"Toda España sabe que si en vez de Maricarmen fuera Morocarmen, tendría casa", ha asegurado el partido ultra a través de un mensaje en la red social X.

Sin embargo, Iñaki López no ha dudado en desmontar "una trola tan grande como Cuelgamuros", ya que las personas extranjeras sufren la crisis de la vivienda incluso más que los propios españoles, según las estadísticas.

"Los migrantes son el colectivo más afectado por el problema de la vivienda. Sufren racismo inmobiliario y más barreras de acceso que cualquier otro colectivo", ha añadido el presentador en el arranque de Más Vale Tarde este lunes.

Además, ha criticado el doble rasero del partido de Santiago Abascal, que culpa al Gobierno de la crisis habitacional sin ofrecer ninguna solución. "Insultar ha sido la única propuesta de Vox al problema de la vivienda. Ellos siempre han votado en contra de las prohibiciones de desahucio y de regular los fondos buitre", ha concluido Iñaki López.

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