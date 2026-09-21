El exdirector de Emergencias de Valencia imputado por la DANA se acoge a su derecho a no responder en el Congreso

Emilio Argüeso Torres, exdirector de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias.

El contexto El que fuera 'número dos' de la exconsellera Salomé Pradas en Emergencias, Emilio Argüeso, ya estuvo citado en el Congreso el pasado mes de enero, pero no acudió alegando que estaba de baja.

Emilio Argüeso, exdirector de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, ha optado por no responder a las preguntas de la comisión de la DANA en el Congreso. Esta decisión busca evitar interferencias en la causa penal abierta contra él y proteger su derecho de defensa. Argüeso, junto a la exconsellera Salomé Pradas, está imputado en la investigación judicial sobre la gestión de la tragedia del 29 de octubre de 2024. Ante la comisión, Argüeso ha insistido en su derecho a guardar silencio y no comprometer su posición procesal, amparándose en las garantías procesales pertinentes.

El exdirector de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, Emilio Argüeso, ha invocado su derecho a no responder a las preguntas de la comisión de la DANA en el Congreso para evitar "interferencias" en la causa penal abierta contra él y "salvaguardar" su derecho de defensa.

Quien fuera responsable autonómico de Emergencias el 29 de octubre de 2024 es uno de los dos imputados, junto a la exconsellera, Salomé Pradas, en la investigación judicial de la gestión de la tragedia.

Precisamente, el segundo compareciente del día en la Cámara baja, tras haberse personado esta mañana ante esta comisión el expresident valenciano, Carlos Mazón, ha esgrimido ese argumento cuando la diputada Águeda Micó, de Compromís, le ha preguntado al inicio de la sesión si pensaba responder a sus cuestiones.

"En la actualidad me encuentro formalmente bajo investigación judicial en las diligencias previas que se tramitan ante el tribunal de instancia de Catarroja número tres, por los hechos acaecidos el pasado 29 de octubre en Valencia", ha respondido Argüeso.

El exdirector de Emergencias ya fue llamado a declarar ante esta comisión el pasado enero, aunque entonces excusó su comparecencia alegando que se encontraba de baja médica. Ha explicado que su "derecho de defensa se encuentra plenamente concernido" y que se acogería a las garantías procesales pertinentes que le facultan a "guardar silencio, no prestar declaración, si no lo desea y no contestar aquellas preguntas que puedan comprometer su posición procesal".

"Por todo ello anuncio formalmente a esta comisión que con carácter general me acogeré a mi derecho constitucional a no contestar a las preguntas que me sean formuladas por los distintos portavoces a objeto de evitar cualquier interferencia en la causa penal abierta y salvaguardar de forma escrupulosa mi derecho de defensa", ha declarado.

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