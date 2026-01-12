Pradas y Cuenca, recibidos a gritos por los familiares de las víctimas de la DANA a la entrada de su careo ante la jueza: "Asesinos"

El contexto La exconsellera Salomé Pradas y el exjefe de gabinete de Carlos Mazón en la Presidencia de la Generalitat, José Manuel Cuenca, fueron citados por la jueza de Catarroja para aclarar las posibles contradicciones de sus declaraciones previas.

Este lunes, varias víctimas de la DANA se concentraron en el Juzgado de Catarroja, Valencia, recibiendo con gritos de "asesinos" a Salomé Pradas, exconsellera de Interior, y a José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete de Carlos Mazón que acudían a un careo acordado por la jueza Nuria Ruiz Torralba para busca aclarar contradicciones sobre la gestión de la emergencia que dejó 230 muertos. Varias decenas de familiares de las víctimas de la DANA han exhibido fotos de familiares fallecidos y carteles denunciando la incompetencia.

Dicho careo fue acordado por la jueza, Nuria Ruiz Torralba (que lleva la investigación de la tragedia de la DANA, en la que murieron 230 personas) el pasado 16 de diciembre para tratar de esclarecer las posibles contradicciones entre las declaraciones de ambos relativas a cómo se gestionó aquella emergencia.

Los manifestantes han exhibido fotografías de sus familiares fallecidos y carteles en los que se puede leer "Nuestros familiares han muerto por vuestra incompetencia" o "Menos mentiras y memoria, justicia, reconstrucción".

El primero en llegar al juzgado ha sido Cuenca, a las 9.08 horas, donde le esperaban una treintena de víctimas de la DANA que le han gritado "sinvergüenza", "asesino", "mentiroso" y "golfo".

Unos minutos más tarde, pasadas las 9.15 horas, ha llegado Pradas, a la que también le han espetado "asesina". Ninguno de ellos se ha detenido a atender a la nube de periodistas que esperaba en la puerta.

Rosa Álvarez, de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA, ha sido bastante contundente sobre la mano derecha de Mazón: "Cuenca era la correa de transmisión de Mazón. Nos sentimos con esperanzas ante este careo. Cuenca era igual de responsable. Esperamos que salga como investigado", ha deseado en nombre de las víctimas.

