La "práctica totalidad" de los migrantes que entraron en Ceuta vuelven a Marruecos en una crisis con resonancia global

Los detalles La ultraderecha ha querido aprovecharse de la situación con Italia a la cabeza, que ha suspendido el acuerdo Schengen con España y ha activado controles para viajeros extracomunitarios. Ante esto, Albares ha tenido que aclarar que "no es posible trasladarse de Ceuta y Melilla a la Península sin identificarse en un control de policía".

Más de 48.300 migrantes que entraron en Ceuta han regresado a Marruecos, según el Ministerio del Interior, en una crisis que ha dejado al menos 57 muertos. El flujo migratorio se ha invertido, con más salidas que entradas en el espigón de El Tarajal. La ciudad autónoma está colapsada, con comercios cerrados y personas durmiendo en la calle. Italia ha suspendido el acuerdo Schengen con España para viajeros extracomunitarios, mientras que Francia y Reino Unido han ofrecido su apoyo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó la situación como una "violación de la integridad territorial de España".

Más de 48.300 personas de las 50.000 —según el Gobierno central— o las 60.000 —según el Gobierno ceutí— que entraron este jueves en Ceuta ya habrían vuelto a Marruecos. Es la cifra que maneja el Ministerio de Interior de esta crisis migratoria que deja al menos 57 muertos intentado cruzar a nado. Sin embargo, fuentes policiales a EFE han calculado en unas 53.000 las personas que han regresado, cifra que supera a la estimación del Gobierno de los que habrían llegado este jueves.

Mientras, la imagen en el espigón de El Tarajal ha sido este viernes de más salidas que entradas. Aunque este viernes han seguido llegando jóvenes a nado a la ciudad autónoma, el flujo migratoria en la frontera entre España y Marruecos se ha invertido.

Miles de personas se han dado la vuelta por tierra, bordeando el espigón y voluntariamente. Llegan, hablan con las Fuerzas Armadas, que les preguntan si quieren volver a Marruecos, dicen que sí y se marchan. Aunque también se ha vivido algún momento de tensión en una jornada en la que el Ejército se ha tenido que desplegar en la calle.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que "la práctica totalidad de quienes entraron en Ceuta han vuelto ya a Marruecos". Lo ha hecho después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no dudara en calificar la entrada masiva como una "violación de la integridad territorial de España".

Una ciudad colapsada y sobrepasada

Los que han conseguido llegar a Ceuta se han encontrado con una ciudad colapsada y sobrepasada. Las tiendas y supermercados no han abierto y no se puede comprar nada, ni siquiera medicamentos.

Los vecinos han contado cómo han visto un escenario desolador. "No tienen nada que hacer, no tienen nada que comer, tirados en el suelo, sobre todo los pequeños", ha contado un vecino.

Personas durmiendo en el suelo —o donde pueden—, peleas por comida y gritos de desesperación de los que llevan horas caminando por la calle y sin nada para comer o beber. "A uno se le parte el alma, se le parte el corazón ver a la gente pasándolo mal, durmiendo en la calle", ha dicho otro vecino. Están abrumados por la situación.

Italia suspende Schengen con España para viajeros extracomunitarios

En este contexto, la ultraderecha ha saltado al ataque con Italia a la cabeza. El Gobierno de Giorgia Meloni ha anunciado este viernes la suspensión del acuerdo Schengen de libre circulación de la Unión Europea (UE) con España en respuesta a la llegada masiva de migrantes a Ceuta procedentes de Marruecos. Poco después del anuncio, además, ha matizado que los controles solo afectarán a los viajeros que no pertenezcan a la UE.

"El restablecimiento de los controles de acceso en las fronteras aéreas y marítimas con España no supondrá ningún cambio para los viajeros españoles y europeos hacia Italia, que seguirán pudiendo entrar en nuestro país, como de costumbre, sin ningún trámite burocrático adicional", han informado fuentes gubernamentales, según ha apuntado EFE.

Ante esto, Albares ha tenido que aclarar que "no es posible trasladarse de Ceuta y Melilla a la Península sin identificarse en un control de policía". "La integridad del espacio Schengen está absolutamente garantizada. Basta de confusión interesada", ha agregado.

La primera ministra italiana había propuesto previamente este viernes excluir a España del espacio Schengen —un espacio sin controles en las fronteras interiores por el que circular libremente entre los países miembros—, medida que han respaldado Dinamarca y Finlandia.

Y no solo ellos. La ultraderecha de varios países ha aprovechado la tragedia humanitaria en Ceuta para pasar al ataque contra los migrantes y espolear las políticas xenófobos. Tras Italia, el que más ha alzado la voz ha sido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha lamentado la "terrible" crisis migratoria para cargar contra los demócratas.

"Es terrible. Recuerden esta imagen. Así estaremos nosotros dentro de tres años si gana el bando equivocado", ha manifestado en unas declaraciones a la cadena 'Fox News', antes de sentenciar que "si los demócratas llegan al poder, aquí nadie va a vivir bien".

Pese a esto, otros gobiernos como Francia y Reino Unido han tendido la mano al Gobierno para recuperar la normalidad en la ciudad autónoma. En el caso de Francia, Emmanuel Macron ha hablado con Sánchez y le ha mostrado su solidaridad por la situación migratoria. Mientras, el primer ministro británico, Andy Burnham, también ha ofrecido su ayuda a España y ha señalado que lo ocurrido en Ceuta es "causa de preocupación".

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