Trump dice que EEUU acabará como Ceuta si los demócratas ganan las elecciones: "Si llegan al poder, nadie vivirá bien"

Los detalles El republicano ha "lamentado" la crisis migratoria que se vive en Ceuta y ha pedido a los estadounidenses recordar las imágenes de la ciudad autónoma.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado su preocupación por la crisis migratoria en Ceuta, donde unas 60.000 personas han cruzado desde Marruecos. Trump advirtió que una situación similar podría ocurrir en Estados Unidos si los demócratas ganan las elecciones de 2028, afirmando que "si los demócratas llegan al poder, aquí nadie va a vivir bien". El vicepresidente JD Vance también comentó que la situación en España es un recordatorio de las consecuencias de la migración masiva y criticó las políticas globalistas de la izquierda. Vance agradeció que Trump fuera elegido presidente, asegurando que con él, la frontera estadounidense no enfrenta este tipo de crisis.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lamentado la "terrible" crisis migratoria que atraviesa durante las últimas horas la ciudad autónoma de Ceuta, escenario de la incursión ilegal de unas 60.000 personas procedentes de Marruecos, y ha pronosticado que ocurrirá lo mismo en Estados Unidos si la oposición del Partido Demócrata gana las elecciones de 2028.

"Es terrible. Recuerden esta imagen. Así estaremos nosotros dentro de tres años si gana el bando equivocado", ha manifestado en unas declaraciones a la cadena 'Fox News', antes de sentenciar que "si los demócratas llegan al poder, aquí nadie va a vivir bien".

En la misma línea, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, ha recalcado que la situación en España es "un lamentable recordatorio de las consecuencias de la migración masiva y de las políticas globalistas de la izquierda radical".

En este sentido, ha llegado a hablar de "invasión de Occidente" y ha dado literalmente las "gracias a Dios" por que Trump fuera elegido presidente, incidiendo en que con Trump en la Casa Blanca la frontera de Estados Unidos "ya no tiene este aspecto".

Decenas de miles de migrantes, unos 60.000, según el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, han entrado a la ciudad autónoma desde Marruecos desde el jueves, en una crisis migratoria que ha llevado a varios países de la Unión Europea a exigir la suspensión de España del espacio Schengen.

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