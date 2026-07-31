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Entrada masiva de migrantes en Ceuta: la mayor crisis humanitaria en la región

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Italia suspende el acuerdo Schengen con España por la crisis migratoria en Ceuta

Los detalles La medida del Gobierno ultra de Giorgia Meloni afectará a las personas que viajen en avión o barco entre ambos países, ya que no comparten frontera terrestre.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en una imagen de archivo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en una imagen de archivo.Europa Press
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Italia ha anunciado este viernes la suspensión del acuerdo Schengen de libre circulación de la Unión Europea (UE) con España en respuesta a la llegada masiva de migrantes a Ceuta procedentes de Marruecos.

Italia no tiene frontera terrestre con España, pero la medida afectará a las personas que viajen en avión o barco entre ambos países. El Ministerio del Interior italiano ha declarado que también había acordado con París reforzar los controles a lo largo de la frontera terrestre franco-italiana, según ha informado Reuters.

Según informan medios italianos, el Ministerio del Interior italiano, Matteo Piantedosi, ha ordenado el cierre de las fronteras marítimas y aéreas con España en una decisión que se ha tomado tras la reunión del Comité de Análisis sobre Inmigración y Seguridad de las Fronteras en el Ministerio del Interior, presidida por el propio Piantedosi.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, había propuesto previamente este viernes excluir a España del espacio Schengen —un espacio sin controles en las fronteras interiores por el que circular libremente entre los países miembros— debido a la tensa situación que se vive en la frontera entre Marruecos y Ceuta.

Meloni —de la formación Hermanos de Italia, con una tendencia conservadurista nacionalista y ultraderechista y un discurso antiinmigración— aseguraba en su cuenta de X: "Las imágenes que llegan desde Ceuta son impresionantes y demuestran, una vez más, que la inmigración clandestina fuera de control representa una amenaza concreta para la seguridad de las fronteras europeas".

"Estamos convocando a los organismos competentes [...] estamos preparados para intervenir también con instrumentos extraordinarios para defender las fronteras y la seguridad de los ciudadanos, como la suspensión del espacio Schengen con España", agregaba.

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