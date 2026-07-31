Italia suspende el acuerdo Schengen con España por la crisis migratoria en Ceuta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en una imagen de archivo.

Los detalles La medida del Gobierno ultra de Giorgia Meloni afectará a las personas que viajen en avión o barco entre ambos países, ya que no comparten frontera terrestre.

Italia ha decidido suspender el acuerdo Schengen de libre circulación con España debido a la llegada masiva de migrantes a Ceuta desde Marruecos. Aunque Italia no comparte frontera terrestre con España, la medida impactará a los viajeros en avión o barco. El Ministerio del Interior italiano, liderado por Matteo Piantedosi, ha ordenado el cierre de las fronteras marítimas y aéreas con España tras una reunión sobre inmigración y seguridad fronteriza. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, había propuesto previamente la exclusión de España del espacio Schengen, argumentando que la inmigración clandestina es una amenaza para la seguridad europea.

Italia ha anunciado este viernes la suspensión del acuerdo Schengen de libre circulación de la Unión Europea (UE) con España en respuesta a la llegada masiva de migrantes a Ceuta procedentes de Marruecos.

Italia no tiene frontera terrestre con España, pero la medida afectará a las personas que viajen en avión o barco entre ambos países. El Ministerio del Interior italiano ha declarado que también había acordado con París reforzar los controles a lo largo de la frontera terrestre franco-italiana, según ha informado Reuters.

Según informan medios italianos, el Ministerio del Interior italiano, Matteo Piantedosi, ha ordenado el cierre de las fronteras marítimas y aéreas con España en una decisión que se ha tomado tras la reunión del Comité de Análisis sobre Inmigración y Seguridad de las Fronteras en el Ministerio del Interior, presidida por el propio Piantedosi.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, había propuesto previamente este viernes excluir a España del espacio Schengen —un espacio sin controles en las fronteras interiores por el que circular libremente entre los países miembros— debido a la tensa situación que se vive en la frontera entre Marruecos y Ceuta.

Meloni —de la formación Hermanos de Italia, con una tendencia conservadurista nacionalista y ultraderechista y un discurso antiinmigración— aseguraba en su cuenta de X: "Las imágenes que llegan desde Ceuta son impresionantes y demuestran, una vez más, que la inmigración clandestina fuera de control representa una amenaza concreta para la seguridad de las fronteras europeas".

"Estamos convocando a los organismos competentes [...] estamos preparados para intervenir también con instrumentos extraordinarios para defender las fronteras y la seguridad de los ciudadanos, como la suspensión del espacio Schengen con España", agregaba.

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