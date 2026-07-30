Mueren al menos siete migrantes al intentar entrar a nado a Ceuta

Los detalles La Guardia Civil ha recuperado los cadáveres de seis personas que habrían intentado entrar a nado en Ceuta y Salvamento Marítimo otro más, lo que eleva a siete el número de víctimas mortales registrados durante la entrada masiva.

Al menos siete personas han muerto intentando llegar a las costas de Ceuta a nado, en una entrada masiva de migrantes a la ciudad autónoma. Según EFE, la Guardia Civil ha recuperado seis cadáveres y Salvamento Marítimo otro más, elevando a siete las víctimas mortales. El primer hallazgo fue realizado por la embarcación Salvamar Atria, mientras que los otros cuerpos fueron encontrados cerca de la frontera del Tarajal. Las autopsias determinarán las causas exactas del fallecimiento, aunque se presume que murieron por asfixia por inmersión. Hasta ahora, 37 migrantes han sido encontrados sin vida en Ceuta este año.

Al menos siete personas han muerto intentando llegar a las costas de Ceuta a nado dentro de la entrada masiva de personas que se está produciendo en la ciudad autónoma.

Según detalla la agencia EFE, la Guardia Civil ha recuperado los cadáveres de seis personas que habrían intentado entrar a nado en Ceuta, mientras que Salvamento Marítimo ha recuperado otro cuerpo más, lo que eleva a siete el número de víctimas mortales registrados durante la entrada masiva.

Según los datos facilitados a EFE por fuentes policiales, el primer hallazgo se ha producido a primera hora de esta mañana y ha sido localizado por la embarcación Salvamar Atria, con base en Ceuta, que se ha encargado de su recuperación del agua y su traslado al puerto. Posteriormente, los agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil han hallado en el entorno de la frontera del Tarajal los cuerpos sin vida de otras seis personas más que presuntamente han fallecido ahogadas al intentar entrar a nado desde Marruecos.

Los siete cadáveres han sido trasladados a las dependencias de la Guardia Civil en el puerto pesquero para la realización de la autopsia que revelará las causas exactas del fallecimiento. Las primeras hipótesis apuntan a que estas siete personas han fallecido por asfixia por inmersión al intentar alcanzar las costas de Ceuta en esta jornada de máxima presión migratoria en las inmediaciones del espigón fronterizo sur del Tarajal.

Las fuentes consultadas por EFE no han descartado la posibilidad de que el número de víctimas mortales pueda aumentar en las próximas horas. Con los de este jueves, se elevan a 37 el número de migrantes que localizados sin vida en aguas del litoral de Ceuta en lo que va de año.

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