Sánchez pone el foco en las mafias ante la crisis humanitaria en Ceuta y habla de ataque: "Ha sido una violación territorial de España"

¿Qué ha dicho? En sus palabras, el líder del Ejecutivo ha evitado señalar a Marruecos y ha confirmado que van a usar "todos los resortes del Estado para garantizar la seguridad de los ceutíes y la convivencia".

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha abordado desde Ceuta la crisis migratoria que ha llevado a casi 50.000 personas de Marruecos a la ciudad, calificando el suceso como "un ataque a la integridad territorial de España". Sánchez ha subrayado que se utilizarán todos los recursos del Estado para garantizar la seguridad y convivencia en Ceuta. El presidente ha explicado que la situación es inédita y ha señalado un repunte de migración irregular tras una sentencia del Tribunal Supremo. El Gobierno ha reforzado la presencia de la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Ejército, y ha preparado un centro temporal de atención a extranjeros para agilizar las repatriaciones. Además, se ha solicitado el despliegue de boyas en el espigón para facilitar la repatriación en la frontera. Sánchez ha lamentado la pérdida de vidas humanas y ha agradecido la cooperación de Marruecos en la repatriación. La política migratoria sigue siendo central para el Gobierno, que ha trabajado en la modernización y refuerzo de la seguridad en Ceuta.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha comparecido desde Ceuta para hablar de la crisis migratoria que vive la ciudad y que ha llevado a sus calles a casi 50.000 personas procedentes de Marruecos. El líder del Ejecutivo, en sus palabras, habla de "un ataque y una violación de la integridad territorial de España".

"Ceuta es una ciudad española. Lo sucedido merece nuestra condena en el nivel más enérgico y nuestro rechazo. Es un ataque a la integridad territorial de España", ha insistido el presidente, que afirma que van a usar "todos los resortes del Estado para garantizar la seguridad de los ciudadanos de Ceuta y la convivencia".

En ese sentido, ha explicado qué es lo que ha sucedido: "Ha sido una violación de la integridad territorial de España, de las fronteras de Ceuta. En las interlocuciones con Marruecos lo que subyace es una lectura interesada de las mafias que trafican con personas, de una sentencia del Tribunal Supremo que ratifica otra del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que dice que no tiene encaje en repatriación de frontera si las personas entran en nuestro espacio a nado".

"No hay frontera física como sí existe cuando se atraviesa una frontera terrestre. Esa es la situación, parece que esa lectura ha corrido como la pólvora durante las últimas horas por las redes de las mafias que trafican con seres humanos", ha expuesto.

Sánchez, hablando de la migración, ha afirmado que se ha "reducido en los últimos años la llegada de flujos migratorios de origen irregular". "Lo sucedido rompe una dinámica. Esta situación es inédita, es cierto y quiero apuntar a que en los días posteriores a la sentencia se ha producido un repunte de llegadas de migración irregular a Ceuta".

Boyas en el espigón

"Por ello, el Gobierno ya había preparado un centro de atención temporal a extranjeros para facilitar todas las labores de documentación, de reseña y de triaje y agilizar así las repatriaciones y expulsiones a los países de origen", ha explicado Sánchez.

El presidente, además, ha contado qué es lo que está haciendo el Gobierno ante esta situación: Se ha aumentado las capacidades de efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, desplegando al Ejército para garantizar que su presencia en calles y plazas dé tranquilidad a los ceutíes".

"Pada dar una respuesta coyuntural y para ver qué modificaciones legales hay que hacer, si es que hay que hacer alguna, se ha solicitado el despliegue de boyas en el espigón para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo y crear una barrera física, de contención visual, para que desde el punto de vista administrativo se pueda hacer la repatriación en la frontera", ha expuesto.

Además, habla de "agilizar los expedientes y la repatriación" de los migrantes que han entrado de manera irregular: "Ya se está produciendo. En el día de hoy y con carácter de urgencia se ha reunido la comisión de asilo para esos expedientes de expulsión".

"Queremos lamentar la pérdida de vidas humanas que está crisis ha dejado. Esto exige una de las condenas más rotundas a las mafias, que engañan a los jóvenes encontrando muchos de ellos la muerte. Agradecer a las autoridades marroquíes la cooperación para garantizar la repatriación de los migrantes que llegaron de manera irregular", prosigue Sánchez.

En ese sentido, ha insistido en que la política migratoria es "central" para el Gobierno: "En estos años hemos levantado con mucho esfuerzo, con recursos y cooperación con los países de tránsito y de origen. En Ceuta, hemos modernizado y complementado o sustituido el perímetro, además de elevar el número de efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional".

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