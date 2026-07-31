La otra cara de Europa: Francia y Reino Unido muestran su "solidaridad" con España y ofrecen su ayuda en la crisis migratoria de Ceuta

Entre líneas Macron recuerda a los países europeos que piden suspender a España del espacio Schengen que Ceuta no forma parte del espacio de libre circulación en Europa.

La crisis migratoria en Ceuta, con la llegada de más de 50,000 personas en 24 horas, ha generado preocupación en Europa. Algunos países piden suspender a España del espacio Schengen, mientras que Francia y Reino Unido han ofrecido su apoyo. Emmanuel Macron ha hablado con Pedro Sánchez, mostrando solidaridad y sugiriendo el uso de Frontex, aunque España ha sido reacia a esta opción. Francia ha reforzado los controles fronterizos y destaca la cooperación con Marruecos, que ha permitido el retorno de más de 40,000 personas. El primer ministro británico, Andy Burnham, también ha ofrecido ayuda, subrayando la preocupación por la situación.

La crisis migratoria que vive Ceuta, con la entrada de más de 50.000 personas en apenas 24 horas, ha hecho saltar las alarmas en algunos países de Europa, que reclaman medidas como la suspensión de España del espacio Schengen. Sin embargo, otros gobiernos como Francia o Reino Unido han tendido la mano al Gobierno para recuperar la normalidad en la ciudad autónoma.

En el caso de Francia, Emmanuel Macron ha hablado con Pedro Sánchez y le ha mostrado su solidaridad por la situación migratoria. Según ha contado el presidente francés en X, durante su conversación le ha ofrecido su ayuda y le ha insistido en el recurso a la agencia europea Frontex de vigilancia de fronteras. Hasta ahora, España se ha resistido a recurrir a Frontex, que ha sido una propuesta recurrente de Francia en las pasadas crisis migratorias.

Macron ha celebrado "la cooperación en marcha (de España) con Marruecos, que ya ha permitido hoy más de 40.000 retornos de Ceuta a Marruecos" y ha recordado que Ceuta no forma parte del espacio de libre circulación en Europa establecido por los acuerdos de Schengen.

No obstante, ha pedido a su ministro del Interior un refuerzo de los controles en las fronteras entre Francia y España, "si fuera necesario". En concreto, se han desplegado cuatro unidades de fuerzas móviles, aviones y drones, lo que viene a añadirse a las disposiciones en vigor en esa frontera desde 2020, con brigadas comunes con España y una acción conjunta contra la inmigración clandestina.

Además, ha indicado que los ministros del Interior de ambos países "están en contacto para asegurar un seguimiento estrecho de la situación".

Todas esas medidas, ha recordado Macron, vienen a completar los instrumentos europeos disponibles para las expulsiones de migrantes clandestinos y para aplicar el pacto de asilo y migraciones. Según ha subrayado, estas medidas supusieron un descenso del 25% de las entradas irregulares en la Unión Europea el pasado año y una caída que ha continuado en las rutas del Atlántico y del Mediterráneo occidental en 2026.

El presidente francés, que ha reiterado la "solidaridad con España, con su Gobierno y con su pueblo", ha señalado que su línea de acción es: "Solidaridad y responsabilidad con nuestros socios europeos para que se apliquen nuestras reglas de firmeza en el terreno de retornos y de protección de las fronteras exteriores".

El primer ministro británico, Andy Burnham, también ha ofrecido su ayuda a España, y ha señalado que lo ocurrido en Ceuta es "causa de preocupación". En declaraciones desde Sheffield (norte de Inglaterra), Burnham ha asegurado que "estamos en contacto con el Gobierno español, las autoridades allí, para proveer apoyo". Aunque no ha abundado en más detalles, ha dicho "entender las implicaciones de la situación".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido