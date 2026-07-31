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Entrada masiva de migrantes en Ceuta: la mayor crisis humanitaria en la región

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Pedro Rodríguez, sobre la crisis migratoria en Ceuta: "Marruecos ha querido que pase esto"

Entre líneas El profesor de Relaciones Internacionales considera lo ocurrido como "una escenificación de un realineamiento estratégico" de Marruecos con EEUU en el que demuestra "una posición de fuerza".

Pedro Rodríguez en laSexta Clave
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Pedro Rodríguez tiene claro el motivo por el que se ha producido la crisis migratoria de Ceuta: ha pasado "porque Marruecos ha querido que pase".

Con esta contundencia se ha expresado el profesor de Relaciones Internacionales en laSexta Clave, donde ha explicado que "Marruecos ha visto todas las concesiones, el apaciguamiento realizado por el Gobierno, y lo ha interpretado como un signo de debilidad".

"Es una escenificación de un realineamiento estratégico en el que Marruecos está con EEUU e Israel", ha sostenido Rodríguez. Según el experto, "se está planteando que estos son territorios coloniales, y lo que se ha escenificado es que España no controla ese territorio".

"Es una posición de fuerza. Las imágenes son imborrables, de que España no controla su territorio nacional", ha aseverado.

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