Pedro Rodríguez, sobre la crisis migratoria en Ceuta: "Marruecos ha querido que pase esto"

Entre líneas El profesor de Relaciones Internacionales considera lo ocurrido como "una escenificación de un realineamiento estratégico" de Marruecos con EEUU en el que demuestra "una posición de fuerza".

Pedro Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales, ha señalado que la crisis migratoria de Ceuta se ha producido porque "Marruecos ha querido que pase". En laSexta Clave, Rodríguez explicó que Marruecos ha interpretado las concesiones y el apaciguamiento del Gobierno español como un signo de debilidad. Según el experto, esta situación forma parte de un realineamiento estratégico donde Marruecos se alinea con Estados Unidos e Israel. Además, Rodríguez sostiene que Marruecos está planteando que Ceuta y Melilla son territorios coloniales, y que las imágenes de la crisis reflejan que España no tiene control sobre su territorio nacional.

Pedro Rodríguez tiene claro el motivo por el que se ha producido la crisis migratoria de Ceuta: ha pasado "porque Marruecos ha querido que pase".

Con esta contundencia se ha expresado el profesor de Relaciones Internacionales en laSexta Clave, donde ha explicado que "Marruecos ha visto todas las concesiones, el apaciguamiento realizado por el Gobierno, y lo ha interpretado como un signo de debilidad".

"Es una escenificación de un realineamiento estratégico en el que Marruecos está con EEUU e Israel", ha sostenido Rodríguez. Según el experto, "se está planteando que estos son territorios coloniales, y lo que se ha escenificado es que España no controla ese territorio".

"Es una posición de fuerza. Las imágenes son imborrables, de que España no controla su territorio nacional", ha aseverado.

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