Yago Rodríguez, director de 'The Political Room': "Es una guerra híbrida efectuada por Marruecos"

Los detalles "La migración es un fenómeno que se da en esta zona, pero el hecho es que evidentemente lo han consentido y lo han instrumentalizado de una manera política porque el ataque se ha efectuado el día de la gran fiesta nacional del rey de Marruecos", afirma Rodríguez.

Yago Rodríguez, director de 'The Political Room', afirmó en laSexta Clave que la crisis migratoria en Ceuta es una "guerra híbrida" impulsada por Marruecos. Según Rodríguez, aunque la migración en la zona es natural, Marruecos ha instrumentalizado políticamente el fenómeno, coincidiendo con la fiesta del trono del rey marroquí. Destacó que la entrada masiva de migrantes ocurrió mientras Marruecos recibía felicitaciones de Israel y EE.UU., lo que contrasta con el ataque. Rodríguez sugiere que el conflicto podría estar relacionado con las relaciones de España con Argelia o con la alianza estratégica de Marruecos con EE.UU. e Israel, destacando su ambición sobre Ceuta y Melilla. Las consecuencias afectan la política exterior española, que ha intentado apaciguar tensiones en los últimos años.

El director 'The Political Room', Yago Rodríguez, ha asegurado en el especial de La Sexta Clave sobre la crisis migratoria en Ceuta que "es una guerra híbrida, a la luz de las pruebas que tenemos es evidente que ha sido una acción de zona gris, guerra híbrida efectuada por Marruecos".

"La migración es un fenómeno que se da en esta zona, ya lo sabemos, es evidente y se da de manera natural, orgánica pero el hecho es que evidentemente lo han consentido y lo han instrumentalizado de una manera política porque el ataque se ha efectuado el gran día, la gran fiesta nacional del rey de Marruecos, que es la fiesta del trono", afirma Rodríguez.

Además, Yago Rodríguez destaca que la entrada masiva hecha en un día en el que desde el gabinete de gobierno israelí y de EEUU se felicitaba a Marruecos en un duro contraste con el ataque en zona gris, guerra híbrida sobre el ataque de la ciudad española.

Sobre la entrada ayer de alrededor de 60.000 personas y la salida hoy de unas 48.000 en tan poco tiempo, Rodríguez baraja varias hipótesis. En primer lugar, España recientemente ha restablecido sus relaciones con Argelia "y como ya parecemos atrapados en este extraño triángulo amoroso entre Marruecos, Argelia y España resulta que Marruecos se habría enfadado". "Sería patético que ese fuera el motivo porque implicaría que Marruecos cree que puede condicionar la política exterior española a partir de este tipo de acciones", señala Rodríguez.

La otra gran hipótesis tendría que ver con aprovechar la oportunidad para destacar que Marruecos tiene una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel y que tiene una ambición real sobre Ceuta y sobre Melilla. "Desde mi punto de vista sería la hipótesis más probable", apunta Rodríguez.

En todo caso, lo importante son las consecuencias: la política exterior española de los últimos cuatro o cinco años basada en apaciguar el Mundial, el Sáhara Occidental, apoyar en los acuerdos de pesca y haya saltado por los aires.

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