Ceuta, enclave geoestratégico donde España mantiene una posición de fuerza ante sus socios de la OTAN

Los detalles EEUU navega entre dos aliados, repartiendo guiños entre Marruecos y España, sabedor de la importancia estratégica de Ceuta, ya que es el único país que controla el estrecho desde las dos orillas.

Cada hora pasan 12 barcos por el Estrecho de Gibraltar, eso son 275 barcos al día, casi 100.000 barcos al año por un estrecho que en su punto más pequeño tiene 14 kilómetros. Que esas aguas estén en manos de un fiel aliado es básico para EEUU y más ahora con Ormuz cerrado. Por aquí pasa el petróleo del Golfo Pérsico, el gas natural de Argelia, el gas licuado que le compramos a Qatar, las mercancías procedentes de Asia... Son materias primas imprescindibles para nuestra economía europea.

El control de Ceuta pone a España en una situación privilegiada y es que es el único país que controla el estrecho desde las dos orillas. Eso se traduce en poder, en Ceuta hay radares, la vigilancia marítima, el control visual y las bases navales.

Desde allí vigilamos el narcotráfico y los cables submarinos. Sabemos lo que pasa por encima y por debajo del agua. Gibraltar se controla desde tres puntos: el peñón, que es británico, la costa de Marruecos y, por parte de España, desde el Campo de Gibraltar y Ceuta. Eso es lo que desnivela la ecuación y da a España una posición de fuerza ante sus socios aportando más seguridad a la ruta entre el Mediterráneo y Atlántico.

Marruecos busca ampliar su poder. En los últimos años, el puerto de Tánger es un ejemplo de cómo lo está logrando. En solo 18 años ha pasado de no existir ese puerto a situarse como el más importante del Mediterráneo, con más de 11.000 millones de contenedores al año, superando a Algeciras y Valencia.

Y España no luchó para que la defensa de Ceuta fuese incluida en el artículo 5 de la OTAN. Sí están las Islas Canarias y las Islas Baleares, Ceuta y Melilla, no. Esto implica que, en el caso de que las ciudades autónomas fuesen atacadas, el resto de países de la OTAN no estarían obligados a acudir en su defensa. Eso hace que no sea un territorio blindado. Ceuta es imprescindible para controlar el estrecho, ése es su poder y también lo que le convierte en un lugar muy deseado.

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