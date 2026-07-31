La ultraderecha pasa al ataque por Ceuta: Le Pen acusa a España de "alentar la entrada masiva de migrantes" y Meloni apunta al Schengen

¿Qué han dicho? Mientras desde la formación alemana AfD hablan de "invasión", la Casa Blanca culpa a las "políticas de extrema izquierda". En Israel, mientras, afirman que el Gobierno ha proclamado el estado de emergencia cuando no ha sido así.

La crisis migratoria en Ceuta ha captado la atención mundial, con casi 50.000 personas llegando en 24 horas y al menos 19 muertos. La ultraderecha en Europa, incluyendo figuras como Marine Le Pen y Giorgia Meloni, ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez, acusándolo de fomentar la entrada masiva de migrantes. Le Pen ha instado a reforzar los controles en Francia, mientras que Meloni sugiere suspender el espacio Schengen con España. En Alemania, el AfD califica la situación de "invasión". Desde Estados Unidos, se culpa a las políticas de "extrema izquierda", y en Israel, se critica la política migratoria española.

El mundo mira a España. Mira a lo que está pasando en Ceuta. A la llegada masiva de migrantes en la mayor crisis humanitaria desde 2021. A la ciudad autónoma, en apenas 24 horas, han llegado casi 50.000 personas en una jornada que se ha saldado con al menos 19 muertos. Ante esto, la ultraderecha busca sacar rédito político desde lugares como Francia o Alemania. Desde, incluso, EEUU e Israel.

En el país vecino, Marine le Pen ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "alentar la entrada masiva de migrantes" en el país, pidiendo reforzar los controles en Francia.

"Ante las entradas masivas y coordinadas de migrantes en España, alentadas por el Gobierno de España, Francia debe sin demora reforzar los controles en sus fronteras", ha expuesto, afirmando que Francia apostará "por detener esta locura reservando la libre circulación del espacio Schengen a los nacionales de la Unión Europea".

Del mismo espacio ha hablado Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, en redes sociales, pidiendo la suspensión del mismo con España. "Estamos convocando a los organismos competentes. Al término de estas reuniones estamos preparados para intervenir también con instrumentos extraordinarios para defender las fronteras y la seguridad, como la suspensión del Schengen", afirma.

"Las imágenes que llegan desde Ceuta demuestran, una vez más, que la inmigración clandestina fuera de control representa una amenaza concreta para la seguridad de las fronteras europeas. Italia no se quedará de brazos cruzados", ha expuesto.

Ante esto, Laurent Nuñez, ministro de Interior de Francia, ha llamado a la calma recordando que los controles fronterizos existen y que ya se reforzaron hace meses.

En Alemania, el partido ultraderechista AfD habla de lo que está pasando en Ceuta como una "invasión". Así lo ha expuesto Alice Weidel, su líder, pidiendo el cierre inmediato de las fronteras y la aplicación de las devoluciones. Ha puesto el foco en que el país germano no se puede permitir algo similar a lo sucedido en 2015.

EEUU culpa a las políticas de "extrema izquierda"

En cuanto a Estados Unidos, Ana Kelly, portavoz de la Casa Blanca, ha recordado el proceder de Donald Trump contra la migración y afirma que lo que está pasando en España y en otros países europeos es consecuencia de las "políticas globalistas de extrema izquierda".

Desde Israel, Danny Danon, embajador hebreo ante Naciones Unidas, ha arremetido contra la política migratoria del Gobierno de España. "Nunca pierden la oportunidad de dar lecciones a Israel y han declarado el estado de emergencia en Ceuta", ha compartido.

Sin embargo, esa declaración de la que habla Danon no ha existido e incluso el propio Gobierno ha confirmado que no es posible hacerlo al no estar contemplado en la normativa de Protección Civil.

A renglón seguido, el diplomático ha instado al Ejecutivo español a "explicar al mundo por qué sigue manteniendo enclaves coloniales en África", en lugar de "seguir dando lecciones" a su país.

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