La irónica invitación del PP para su copa de Navidad: convoca a "pseudomedios" y "agitadores ultra" a un evento con chistorras

Los detalles El PP también se autocalifica como "líder de la fachosfera" para apropiarse del término utilizado por Sánchez en distintas ocasiones.

El Partido Popular, liderado por Alberto Núñez Feijóo, ha optado por la ironía en su invitación a la copa de Navidad del partido. En esta, se autodenomina "líder de la fachosfera" y convoca a "agitadores ultra" y periodistas a un encuentro navideño con "chistorras", término que hace referencia a billetes de 500 euros, según un informe de la Guardia Civil. La celebración tendrá lugar el 17 de diciembre en el Congreso. El término "fachosfera" ha sido utilizado por Pedro Sánchez en sus discursos, y el PP ya lo había usado en su congreso nacional de julio.

El PP se ha hecho eco así de uno de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que recogía la jerga que utilizaban, entre otros, el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García para referirse a billetes de alto valor, de forma que "chistorras" serían billetes de 500 euros, "soles" los de 200 y "lechugas" los de 100.

La copa de Navidad se celebrará el día 17 en el Congreso. En la invitación, que el PP ha enviado a los periodistas que siguen el día a día de la información del partido, aparece así una cazuela con chistorras.

"Líder de la fachosfera"

"Aprovechando que no estás encarcelada, y en tu condición de agitadora ultra, de trabajadora de un pseudomedio o de representante de un medio de comunicación, el PP como líder de la fachosfera, quiere compartir contigo un aperitivo para celebrar estas fiestas tan señaladas", reza textualmente el texto de la invitación.

El PP también recurre en su mensaje al término "fachosfera" que ha sido utilizado por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en muchas de sus intervenciones públicas.

En el congreso nacional que los 'populares' celebraron en julio ya vendieron camisetas con algunas frases míticas del presidente del Gobierno como "Fachosfera" o "Son las 5 y no he comido".

