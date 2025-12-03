Más de 890.000 extremeños podrán votar en las elecciones de Extremadura del 21 de diciembre

En datos Nuevos votantes se suman al censo electoral de Extremadura de cara a los próximos comicios que, este año, presupuestan su gasto en 7 millones de euros.

A finales de octubre se conocía la noticia: las elecciones autonómicas llegaban por adelantado a Extremadura ante la imposibilidad del gobierno de María Guardiola, actual presidenta, para aprobar los Prespuestos extremeños.

Así, el próximo 21 de diciembre, un total de 890.967 extremeños estarán convocados para acudir a las urnas para votar en las elecciones de Extremadura. En detalle, 551.368 acudirán en la provincia de Badajoz y 339.599 en Cáceres.

El censo electoral extremeño suma así 3.817 nuevos electores y electoras respecto a los que estuvieron convocados para la última cita electoral autonómica en 2023.

Además, del total de electores son 30.608 los residentes en el extranjero que podrán votar por correo con el voto CERA si así lo desean. Desde dentro o desde fuera de España, todos los electores que acudan a votar elegirán a un total de 65 diputados, 36 de la Asamblea por Badajoz y 29 por la de Cáceres. Un total de 1.401 mesas electorales estarán a su disposición para ello.

Más de 20.000 jóvenes de 18 años se suman al electorado

Como sucede en cada nueva convocatoria de elecciones, hay quien tendrá la ocasión de votar por primera vez en su vida al alcanzar la mayoría de edad. Para las elecciones de Extremadura, 26.695 extremeños y extremeñas votarán por primera vez en las elecciones de su comunidad tras cumplir los 18 años exigidos.

Estos jóvenes hacen check en el requisito de la edad mínima obligatoria para poder votar y podrán ejercer su derecho como persona adulta eligiendo entre las 11 candidaturas presentadas por cada una de las provincias.

Gasto millonario para el 21D

Se estima que el gasto asumido por la Administración regional para la celebración de estas elecciones autonómicas sube su presupuesto a 7 millones de euros, que en esta ocasión no podrá contar con la aportación estatal que sí que se realiza en otras ocasiones en las que las elecciones autonómicas coinciden con otros comicios. En las elecciones de 2023 el gasto sumaba 2.848.309,95 euros.

De estos 7 millones de euros, asegura la consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta, Elena Manzano, son 3,7 millones de euros los destinados al servicio de recogida, procesamiento, difusión y publicación de resultados, suponiendo el mayor de las gastos del prespuesto para estos comicios.

