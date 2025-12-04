Detenidos nueve 'criptoestafadores' en Chipre, España y Alemania que llegaron a blanquear más de 700 millones de euros

¿Cómo era el modus operandi? Engañaban a personas para que invirtieran en páginas de criptomonedas falsas con alta rentabilidad. El dinero se lo quedaban y lo blanqueaban.

La Policía Nacional, en colaboración con la Europol y las autoridades de ocho países europeos, han detenido a nueve personas acusadas de estafar a miles en páginas falsas de inversión en criptomonedas con rentabilidades muy altas. Todo el dinero que obtenía esta red criminal se lo quedaba y lo blanqueaba, de hecho, llegaron a lavar más de 700 millones de euros con este método. Operaban a nivel mundial y una de las detenciones se ha producido en la localidad de Sitges (Barcelona).

Según ha detallado la Policía, las víctimas recibían llamadas desde 'call centers' que la organización manipulaba para que continuaran transfiriendo fondos, los cuales eran robados y blanqueados a través de plataformas de intercambio.

El operativo se ha llevado a cabo en dos fases. La primera de ellas tuvo lugar en octubre y se realizaron las mencionadas detenciones en Chipre, Alemania y España. En la segunda fase, en noviembre, las pesquisas se centraron en el marketing de afiliación que sustentaba las estafas online, con operativos en Bélgica, Bulgaria, Alemania, Israel y Países Bajos. Durante el operativo también se han intervenido 800.000 euros en cuentas bancarias, 415.000 euros en criptomonedas y 300.000 euros en efectivo.

