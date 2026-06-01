Carmen Pano declara ante la UCO que la abogada de Koldo la intentó sobornar para que cambiara su testimonio sobre haber entregado dinero en Ferraz

Los detalles Este movimiento de Leticia de La Hoz se investiga en la Audiencia Nacional como para de las presuntas interferencias de la fontanera del PSOE, Leire Díez, para influir en las causas que afectan al entorno del presidente del Gobierno.

Carmen Pano, empresaria, ha declarado ante la Guardia Civil confirmando que recibió una oferta de dinero para alterar su testimonio sobre la entrega de 90.000 euros en la sede del PSOE en Ferraz. Según fuentes de la investigación, la abogada Leticia de La Hoz le transmitió esta oferta. Este testimonio es parte del 'caso Leire', investigado por el juez Santiago Pedraz, que analiza posibles influencias sobre testigos y funcionarios en casos relacionados con el PSOE. Pano reafirmó en el Tribunal Supremo que entregó el dinero a petición de Víctor de Aldama, sin conocer la finalidad de las entregas.

La empresaria Carmen Pano ha vuelto a declarar ante los agentes de la Guardia Civil de la UCO (Unidada Central Operativa) y ha confirmado, según fuentes de la investigación a laSexta, que recibió una oferta de dinero a cambio de modificar su testimonio y negar que hubiera entregado 90.000 euros en la sede nacional del PSOE, en Ferraz.

Según las mismas fuentes, Pano no habría hablado de un soborno de 50.000 euros como señalan añgunos medios, sino que se habría referido a otra cantidad. Además, Pano habría especificado que la encargada de transmitirle esa oferta habría sido la abogada de Koldo García, Leticia de La Hoz.

Este testimonio forma parte del conocido como 'caso Leire' en la Audiencia Nacional. El juez Santiago Pedraz investiga los presuntos movimientos de la socialista Leire Díaz para influir en testigos, acusados y funcionarios en las causas que afectan al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Qué dijo Pano en el Supremo

La empresaria Carmen Pano se reafirmaba el pasado 9 de abril en el Tribunal Supremo de que hizo dos entregas de un total de 90.000 euros en la sede del PSOE en Ferraz a petición del comisionista Víctor de Aldama. "Yo llevé el dinero a la sede, no sé para quién era ni a qué correspondía", señalaba.

Pano, investigada en la Audiencia Nacional en el caso de Hidrocarburos, testificaba en el juicio contra el exministro, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia de la covid 19.

Como ya hiciera en sus declaraciones en instrucción, Pano confirmaba las entregas: "Yo a Ferraz he ido dos veces a entregar 45.000 y 45.000 de parte del señor Aldama".

Según dijo, la primera vez fue en taxi y la segunda acompañada de Álvaro Gallego. A su llegada a la recepción, dijo quién era y le respondieron que subiera a la segunda planta. "Me estaban esperando nada más salir del ascensor, un señor", explicaba Pano. Ella lo entregó de inmediato y se fue.

En ambas ocasiones, había pasado previamente por la oficina de Aldama en la calle Alfonso XIII de Madrid, para darle dinero de Claudio Rivas, socio del comisionista e investigados ambos por un fraude millonario en el sector de hidrocarburos.

Pano explicó en el Supremo que Rivas le hacía transferencias de dinero y que luego ella sacaba el efectivo y se lo entregaba a Aldama, y aunque dijo desconocer la finalidad de esas entregas porque ella "cumplía órdenes" del primero, la empresaria supuso que, "evidentemente", era por las gestiones de Aldama para conseguir la licencia de operadora en hidrocarburos para Villafuel, propiedad de Rivas.

Unos 600.000 euros, calculó, y dijo que ella "lo llevaba a Alfonso XIII en efectivo" para entregárselo a Aldama. Dos veces que fue a entregar dinero a Aldama, 45.000 euros cada ocasión, el comisionista le pidió que lo llevara a Ferraz, aunque Pano dijo desconocer la finalidad. "Yo llevé el dinero a la sede, no se para quién era ni a que correspondía", añadió.

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