Guerra de imputados: Pano desmiente a Aldama y mantiene que llevó 90.000 euros a Ferraz "en bolsas de Zara" porque él se lo pidió

La investigada Carmen Pano a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar por el 'caso hidrocarburos'

Sigue la lucha de versiones entre Carmen Pano y Víctor de Aldama sobre el envío de dinero a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid. El empresario sostuvo en su declaración de este jueves que él le daba el dinero a Pano "para entregárselo" a José Luis Ábalos y Koldo García, que son los que supuestamente debían hacer gestiones dentro del Gobierno para conseguir una licencia de hidrocarburos para la empresa Villafuel, impulsada por Claudio Rivas.

No obstante, Pano ha declarado algo distinto ante la Audiencia Nacional. Según trasladan fuentes presentes en su declaración, Pano ha vuelto a confirmar el presunto pago de dos entregas de 45.000 euros, en total 90.000, a la sede de Ferraz en bolsas que cree recordar eran de El Corte Inglés y Zara.

Pano insiste en que era el pago para que Villafuel obtuviera la licencia de hidrocarburos, en contra de lo dicho por Víctor de Aldama, que afirmó que esos pagos tenían que ver con otras adjudicaciones gestionadas por Koldo García y José Luis Ábalos y a través de su empresa Have Got Time. Cabe recordar que Aldama defiende que la licencia no era para Villafuel, sino para Have Got Time, que es también propiedad de Rivas.

Es más, Aldama llegó a asegurar que él entró en el negocio de los hidrocarburos por Carmen Pano y no por Claudio Rivas, añadiendo que su trabajo de conseguidor en el 'caso hidrocarburos' habría sido en relación con esa sociedad y no con Villafuel.

Según ha testificado Pano, la relación con Aldama empezó en 2020, un año antes de que se creara Have Got Time, detallando que ella fue quien llevó el dinero porque Aldama se lo pidió porque estaba solo al no estar ni su secretaria ni su chófer y no podía salir del despacho.

"¿Te importa llevarlo a Ferraz?", asegura Pano que le dijo Aldama. Según su versión, ella contestó: "De acuerdo, pero es la última vez que te hago este tipo de favores". El origen del dinero era el empresario Claudio Rivas, propietario de Villafuel. En el caso del segundo sobre, Pano asegura que lo llevó un trabajador suyo llamado Lolo.

En lo referido al sobre de Petróleos de Venezuela (PDVSA) al que hizo alusión Aldama este jueves, Pano asegura no saber nada, explicando que sí ha añadido en su declaración que el empresario le dijo que "tenía un sobre que, bueno...", dejándolo ahí.

Pano también ha declarado que la licencia de Villafuel se trató en una reunión en el Ministerio de Industria que se celebró el 28 de diciembre de 2020, una reunión a la que asistió Juan Ignacio Díaz Bidart, jefe de gabinete de Reyes Maroto. Fueron seis personas y, en contra de lo dicho por Bidart en el Supremo, Pano ha asegurado que no había técnicos ni funcionarios.

Según su relato, estaban Bidart, Koldo, Pano, Claudio Rivas y dos técnicos de Villafuel. Según ella, Bidart dijo que cuando se pasara telemáticamente la documentación de Villafuel, se le mandara todo a Koldo y este ya se la reenviaría a él. Finalmente, Pano hizo llegar la documentación de Villafuel a Koldo a través de Aldama.

Pano, en el núcleo económico de la trama

La empresaria ha acudido a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz junto a su hija Leonor González Pano dentro de la investigación del 'caso hidrocarburos', que investiga una presunta trama de fraude del IVA en la venta de combustible y de tráfico de influencias para conseguir una licencia de operador a la sociedad Villafuel.

La UCO sitúa a Pano en el núcleo económico del caso, al atribuirle el papel de recaudadora de fondos en efectivo procedentes de la trama y su entrega a intermediarios con influencia en el Ministerio de Transportes. Los investigadores sostienen que Pano habría recibido dinero de Rivas, presunto impulsor de la trama en colaboración con Víctor de Aldama, para conseguir autorizaciones de venta de combustible.

La empresaria se habría encargado de canalizar diversas cantidades en metálico para tratar de obtener licencias y facilidades administrativas en favor de la operadora Villafuel y otras sociedades del grupo. Entre esos movimientos, el juez Pedraz indaga en varias entregas de efectivo, una de ellas por 90.000 euros que, según declaró la propia empresaria, habría llegado hasta la sede del PSOE en la calle Ferraz.

