Santos Cerdán niega la existencia de sobornos en el caso de las cloacas del PSOE: "No se hizo ningún chantaje ni nada por el estilo"

El contexto El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz imputó a Cerdán por presuntos pagos irregulares a la exmilitante socialista Leire Díez por su presunta labor para desbaratar procedimientos judiciales.

Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, ha negado rotundamente cualquier implicación en sobornos relacionados con el caso de las cloacas del PSOE, asegurando que "ni se hizo chantaje ni se hizo nada por el estilo". Estas declaraciones surgen tras su imputación en el 'caso Leire Díez', donde se le acusa de ordenar pagos irregulares a la exmilitante socialista. Según el juez Santiago Pedraz, Cerdán habría facilitado el uso de fondos del partido para pagar 4.000 euros mensuales a Díez, utilizando facturas falsas para encubrir sobornos a funcionarios. La investigación también involucra a otros miembros del PSOE y detecta pagos a medios de comunicación.

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha negado de manera tajante la existencia de sobornos en el caso de las cloacas del PSOE. "Ni se hizo chantaje ni se hizo nada por el estilo", ha asegurado en la que ha sido su primera reacción tras su imputación en el marco del 'caso Leire Díez'.

Cerdán ha respondido así a preguntas de los medios de comunicación tras salir de firmar en el juzgado de Tafalla, a donde acude los días 1 y 15 de cada mes para cumplir con las medidas cautelares impuestas por el Tribunal Supremo tras su puesta en libertad el pasado mes de noviembre por el 'caso Koldo'.

Cerdán ha acudido a primera hora de la mañana a los juzgados y al ser preguntado por los medios si utilizaron fondos del PSOE para chantajes y sobornos, ha respondido que "ni se hizo chantaje ni se hizo nada por el estilo". Seguidamente se ha sentado en el coche que le esperaba, en el puesto de copiloto, y rodeado de medios de comunicación y se ha ido del lugar.

La semana pasada el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz imputó a Cerdán por presuntos pagos irregulares a la exmilitante socialista Leire Díez por su presunta labor para desbaratar procedimientos judiciales.

En el marco de esa investigación agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) registraron el pasado miércoles su domicilio en la localidad navarra de Milagro. Desde primera hora de la mañana y hasta las tres de la tarde los agentes permanecieron en la vivienda que abandonaron con seis mochilas, dos maletas y dos cajas.

Ese mismo día, la UCO también accedió a la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz y a un inmueble vinculado al exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías.

Los pagos que el juez investiga de la trama

El magistrado recoge en su auto que cree que "Santos Cerdán habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido". Según el juez, el exsecretario de Organización ordenó que Leire Díez cobrara 4.000 euros al mes de fondos del partido, y más adelante crearon un sistema de facturas falsas.

Se trata, según recoge, de "mendaces facturas", un soporte documental "aparente y una facturación falaz" para camuflar dinero con el que intentaban sobornar a funcionarios.

La actual gerente del partido, Ana María Fuentes, autorizaba el pago de facturas con dinero de la formación para servicios inexistentes de los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver, y el ex alto cargo del PSOE andaluz, Gaspar Zarrías.

Al menos 125.000 euros ingresó Jacobo Teijelo, y más de 27.200 Ismael Oliver. Así preguntaba este último a Leire Díez en conceptó de qué tenía que emitir la factura. "Tengo una duda que hemos de resolver antes de las transferencias, que es qué concepto pongo en una y en otra", le ecribía.

El juez también ha detectado pagos de hasta 20.000 euros a medios de comunicación para difundir informaciones que interesaban a la trama.

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